台達電找研發人才 瞄準印泰美德

對於當前少子化的社會現象，嚴重衝擊企業人才進用，台達電董事長海英俊指出，隨著全球布局腳步，台達電已轉向印度、泰國、美國、 德國、匈牙利等國尋找研發科技人才。

海英俊日前應清華大學科管院長林哲群邀請，赴清大「董總的經營哲學」課程與在職專班學生分享個人和台達電的轉型經驗。清大昨（27）日對外揭露當天談話內容，其中，台達電全球布局與解決人才荒的議題引發關注。

海英俊指出，台灣少子化問題愈來愈嚴重，當年他還是大學生的時候，每年新生兒高達50萬人，近年已經銳減到每年20萬人，這讓台灣理工科的學生愈來愈少，然而，人才招募不是一件容易的事，但台灣少子化已經不可逆。因此，台達電修正策略規劃，除了台灣本地技術人才，因應全球布局，也向印度、泰國、美國、 德國、匈牙利等國尋找研發科技人才。

此外，因應美中貿易戰引發全球地緣政治議題，台達電近年也積極分散布局降低風險，並鎖定泰國、印度、台灣等地，推升營運維持成長基調。

海英俊日前表示，台達電B2B產品愈來愈多，相較於B2C的產品影響降低，因應國際地緣政治，台達電持續推動資本支出，將生產據點多元化，包括在美國達拉斯投資、歐洲及泰國新購置土地，「這是必行的路」。台達電去年全年資本支出約160億元，預期今年不會比去年少。