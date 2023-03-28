大摩：車用半導體供應鏈 毛利率有壓

經濟日報／ 記者黃力╱台北報導

科技族群已漸復甦，然部分次產業依然處於修正階段，外資摩根士丹利（大摩）最新報告指出，經車用行業的調查後顯示，主要汽車品牌廠開始削減訂單，造成汽車半導體供應商承受價格壓力，另一方面，車用半導體、車用零件、電池、鋁件等相關領域也都開始面臨價格下修的情況。

大摩示警，整體來說，近年的「科技通貨緊縮」（Tech Deflation）態勢有助推升需求，但對於車用半導體業者來說，毛利率或會因此壓縮。

大摩不諱言，車用電源管理IC廠商已開始面臨降價壓力，綜觀各類車用電子元件，目前僅IGBT（絕緣柵雙極電晶體）維持榮景，兩大供應商恩智浦、英飛凌報價持續上調。

相關供應鏈中，大摩評京元電子、瑞昱「優於大盤」，目標價各為49元、450元；合晶評等「中立」，目標價44元；穩懋、矽力-KY評等「劣於大盤」，目標價各為92元與325元。

大摩 半導體

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