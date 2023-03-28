台達電：電動車戰場才剛開始

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
圖／經濟日報提供
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台達電董事長海英俊表示，電動車會愈來愈便宜，已有很多國家都投入做電動車，「電動車的戰場才剛開始」。目前發展電動車遇到的最大問題，是電池很貴又很重，未來要靠人的智慧，把電池做得便宜又安全輕巧。

海英俊日前應清華大學科管院長林哲群邀請，赴清大「董總的經營哲學」課程與在職專班學生分享個人和台達電的轉型經驗。清大昨（27）日對外揭露海英俊當天談話內容，其針對電動車市場發展的談話，引起業界關注。

台達電是全球電源供應器龍頭，去年營收3,844.43億元，連續11年創新高，近年搭上電動車高速成長趨勢，有望成為下一波營運新引擎。海英俊並勉力在職專班的學生，「策略規劃」對企業非常重要，除了要想到五年十年以後的規劃外，策略也需要與時俱進，持續不斷的修正和檢視。

海英俊認為，電動車會愈來愈便宜，已有很多國家都投入做電動車，「電動車的戰場才剛開始」。台達電雖不生產整車，但擁有很大的競爭優勢。

即便外在競爭激烈，海英俊強調，台達電投入電動車領域己15年，直到前五年都還在摸索階段，目前已在電控與馬達擁有長期累積技術的競爭優勢，尤其電動車需要三電，包括電池，電控，電機（馬達），其中，電控與馬達都是台達電長期耕耘於電力電子核心技術的優勢，而且已上軌道，看好台達電電動車業務2023年可望轉虧為盈 。

海英俊日前在法說會上分析，電動車的訂單是堆疊起來的，「隨規模放大，利潤也出來了」，看好今年電動車業務年增幅優於去年，至少五成起跳，且確定獲利，依集團整體營運表現，在電動車、資料中心、伺服器業務等驅動下，未來五年營運都要雙位數成長。

他指出，目前發展電動車遇到的最大問題，是電池很貴又很重，整個車的底盤都是電池，像特斯拉的電池就重達1噸多，未來要靠人的智慧，把電池做得便宜又安全輕巧。

電動車 台達電

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