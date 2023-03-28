車用半導體 驚傳砍單殺價

業界傳出，大陸車廠削價搶市燒到車用半導體，包括BMW、吉利等指標車廠近期針對電源管理IC、金氧半場效電晶體（MOSFET）、微控制器（MCU）等原本火熱的晶片大砍單並要求供應商降價，牽動前股王矽力-KY、鴻海轉投資富鼎、華新麗華集團旗下新唐等台廠接單。

另外，吉利更大幅削減抬頭顯示器（HUD）訂單，恐使得普誠、怡利電等台灣相關供應鏈出貨動能受阻。

陸媒披露，大陸車市銷量低迷，現階段當地有超過40個汽車品牌、100款左右車型啟動降價促銷，價格戰打得火熱之際，對供應鏈砍單與殺價態勢更趨白熱化。

外資摩根士丹利（大摩）最新調查更披露，車用半導體存在下行風險，3月初大陸汽車市場開始出現價格競賽，砍單、降價跡象明顯，證實車用市況不再穩健。

供應商最近也指出，車用晶片大廠安森美半導體正在審視其庫存是否有客戶重複下單的情況。

大摩調查指出，車廠近期已開始削減訂單，並對車用半導體供應商施加價格壓力，這也將讓車用半導體供應鏈面臨過去兩、三年來不曾出現的危機。

前兩年全球晶片大缺貨，車用MOSFET在過去18個月一路供不應求，當時幾乎全球主要供應商都將生產線全力對準車用產品，排擠非車用MOSFET產出，導致價格一路飆漲，富鼎、大中等台灣MOSFET廠跟著吃香喝拉。如今車用MOSFET不再供應吃緊，價格承壓，相關台廠恐難逃衝擊。

其中，最受矚目的就是甫獲得鴻海投資的富鼎，主因富鼎目前為台灣在MOSFET產業中規格最齊全的代表廠商，並跟隨鴻海集團擴大車用布局腳步，在車用產品上，除了已有可量產1,200V高壓絕緣閘雙極電晶片（IGBT）模組之外，碳化矽應用亦完成600V蕭特基二極體（SBD）、900V及1,200V高壓MOSFET開發及投產。

不過，富鼎去年第4季業績已明顯受市況反轉衝擊，當季稅後純益降至8,400萬元，季減64.86%，年減59.23%，下探兩年來低點，每股純益僅0.43元。如今市況更趨嚴峻，法人憂心富鼎營運壓力恐更大。

車用電源管理IC市況也揮別供給不足、價格暴漲榮景，不利矽力等供應商後市。矽力董事長陳偉日前於法說會坦言，今年上半年業績可能不如去年同期，根據客戶端狀況，庫存調整有望於上半年結束，下半年逐漸恢復拉貨，至於需求何時回暖，仍然視全球總體經濟動向而定。

車用MCU同步承壓，台廠中以新唐為主要供應商。法人研判，該公司全年營運能否維持成長，須持續觀察景氣和陸系車廠殺價戰狀況。