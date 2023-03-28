發現薇趨勢／為何蘋果沒有大舉進攻生成式AI？

2023年當紅的科技關鍵字，想必與「生成式AI」（AI-generated）脫不了關係；若不是生成式AI，那應該就是以它為主開發出的ChatGPT了。

ChatGPT是由微軟投資的Open AI開發的新應用，在各行各業掀起狂潮，不論是彙整過往事件資料，還是改寫段落文字，甚至到生成圖像，大眾無不驚艷人工智慧創造的內容，所以Meta創辦人祖克柏、Google母公司Alphabet紛紛宣布大舉進攻生成式AI。

而作為科技巨擘之一的Apple，究竟為何遲遲沒有回應呢？

根據外媒《Unwire HK》，蘋果的前工程師指出Siri的功能其實類似ChatGPT，但理解能力有限，更新速度也緩慢。Siri的程式碼非常複雜又過時，資料庫涵蓋的語言近20種，若要追上目前版本的ChatGPT，少說還要一年。

科技產業資訊室的一篇專文也提到，蘋果已經開發了許多AI相關的功能應用，包括臉部辨識、語音辨識等，比起跟著市場瞎起鬨，蘋果的習慣是靜觀其變，依據反應才謹慎布局。

上述外媒與國家實驗研究院專文指出的，確實都可能是蘋果沒有「冒然」投入生成式AI的原因；但其最根本，還是需要回歸蘋果的商業模式與數位匯流產業的先進者優勢。

自2007年第一支iPhone問世後，蘋果較為人知的獲利源自硬體，最大宗的當然是iPhone，而後還有蘋果電腦（Mac）、手表（Apple Watch）、藍芽無線耳機（Airpods）等。一直以來，蘋果在硬體的表現比應用服務出色，而在應用服務的創新上，必須仰賴全球眾多開發者上傳到App Store的內容。

現在最新的iPhone 14，除了升級相機鏡頭以及一鍵去背景外，手機自身並沒有任何劃時代的應用程式。

然而，隨著智慧型手機銷量逐年下滑，蘋果公司當然未雨綢繆。於是在2021年，蘋果開啟了Podcast內容訂閱制，限制其他競爭對手存取使用者資訊，並在自家App Store賣起廣告，軟實力看來遍地開花，但即使是最先開發出「Podcast」這個廣為人知的聲音內容App，在推廣內容訂閱制上仍有許多需要解決的問題，像是：不友善的使用介面、嚴格的審核機制、彈性低的訂閱方案等。

其廣告業務推廣之路也頗坎坷，像在「協助戒賭」App下載頁面出現推薦賭博遊戲的廣告，便引起不少撻伐。

另一個面向是，蘋果甘於在數位科技創新上位居老三嗎？

蘋果一直是數位科技企業中特別追求創新與完美的公司，iPhone讓全球科技公司陸續上架自己的智慧型手機，有的外觀甚至與iPhone手機十分相似；而Apple Watch也讓Google、小米等科技公司紛紛跟進；Airpods更不用說了，藍芽無線耳機處處可見，這是在硬體創新寫下的光榮紀錄。

至於生成式AI，第一個推出的是蘋果的死對頭——微軟（旗下的Open AI），再跟進的是剛被蘋果下廣告禁制令的Google。

真的要做生成式AI，勢必在功能與應用層面上有更突出的表現；若真如前述蘋果前工程師所述，要推出能比擬ChatGPT生成式AI的應用就要一年，如果還想超越，更是難於上青天。

比起軟實力的生成式AI，以硬體為強項的蘋果，可能還是先推出「AR/VR穿戴式裝置」更為實際。Meta口號喊了一年，全球販售數仍僅2,000萬，蘋果要坐穩數位科技硬體的霸主，依然需要一呼百應的聲勢，才能凸顯地位。