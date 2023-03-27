是德成功驗證星騁5G Open RAN 符合3GPP要求

檢測大廠是德科技（Keysight） 宣布透過Keysight Open RAN架構（KORA）端對端解決方案，協助星騁科技驗證其5G Open RAN毫米波（mmWave）小型基地台的效能和設計，以符合第三代合作夥伴計畫（3GPP）標準的要求。

是德指出，隨著分散式5G Open RAN解決方案的新型態行動網路架構問世，網路生態系統和RAN技術變得更為複雜，因此基礎設施供應商需要依賴準確、高效率的測試解決方案，來驗證基地台設計和效能。為滿足此一需求，是德科技特別為星騁科技等Open RAN解決方案供應商，提供Open RAN設計、模擬和測試專業技術，讓他們的新設備能更快搶攻市場。

是德與星騁科技密切合作，雙方藉由模擬整合式5G毫米波小型基地台、5G用戶端設備（CPE），以及採用5G NR獨立模式的5G核心網路，成功驗證了5G Open RAN小型基地台的端對端通訊。Keysight N9020B MXA信號分析儀被用於確保高品質的毫米波OTA連接，以確保能在Layer 1上，依據3GPP規格成功進行協定交易。此外，Keysight 89600 PathWave向量信號分析（VSA）軟體被用於分析並解調小型基地台傳輸的毫米波信號。藉由是德科技測試方法，星騁科技可確保其產品設計品質達標，進而驗證5G信號星座圖和解碼結果符合3GPP和Open RAN規範。

星騁科技有限公司行政總裁曾江州表示，星馳成功採用是德科技PathWave軟體解決方案和信號分析儀，來展示我們的商用CPE所發射的5G信號。有了是德解決方案，我們的客戶可在合適的時間，推出價格極具競爭力的高效能產品。

是德科技副總裁暨無線測試事業群總經理Peng Cao表示，很高興能協助星騁科技加入不斷擴大的Open RAN生態系統，共同加速推動符合業界標準的Open RAN設備的開發和商業部署。是德的解決方案使得星騁科技能持續最佳化並強化該公司的軟體，以搶占市場先機。