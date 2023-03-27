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新聞產業、Google二次對話獲共識 業界籲加速立法

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
Google宣布推出新聞數位共榮基金，挹注媒體產業更多資源，聯合報系執行長黃素娟（後排左三）出席。(記者曾原信／攝影)
Google宣布推出新聞數位共榮基金，挹注媒體產業更多資源，聯合報系執行長黃素娟（後排左三）出席。(記者曾原信／攝影)

數位部今（27）日與文化部、通傳會共同召開新聞產業與大型數位平台的第2輪對話會議，Google表示已在3月8日推出「台灣新聞數位共榮基金」，新聞產業工會代表則肯定此舉，並再次呼籲政府加速立法速度，堅持新聞有價。

數位部表示，該會議為協助雙方就數位平台方所提出的數位共榮方案進一步交流對話，今天首場會議，由Google及與其合作的「數位經濟暨產業發展協會」共7名代表，與我國新聞產業就數位共榮方案推動展開對話，台北市報業商業同業公會、台北市雜誌商業同業公會、中華民國電視學會、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會等共推派8名代表與會。會議由數位部政務次長李懷仁、文化部政務次長李靜慧與NCC委員林麗雲共同主持，公平會及國科會科技辦公室也派員參加。

Google會中主張包括：Google不使用新聞媒體產製的內容盈利，而是免費提供 「連結」，將有價值流量帶入新聞業者網站，幫助他們增 加接觸更多網路使用者的機會。

Google指出，已透過政府及新聞產業支持與見證，在今年3月8日推出委由DTA運作的「台灣新聞數位共榮基金」， 幫助台灣新聞產業的數位轉型發展和永續經營。Google認為「台灣新聞數位共榮基金」是目前最能回應新聞產業需求的務實方案，也是對台灣新聞產業及公眾利益有利的作法。

新聞產業公會共同主張包括：堅持新聞有價，數位平台運用媒體內容匯集而營利，應該合理付費分潤，取自於台灣，用之於台灣。

同時，新聞產業公會肯定 Google 委託 DTA 執行媒體共榮方案的努力，但呼籲在落實方案時，更加重視媒體現階段的困境與訴求。但仍請國際平台 Google 正面回應媒體的訴求，儘快建立夥伴機制下的推播、分潤的良性化機制，以及公平合理付費的共榮方案；也要求儘速落實共同打擊盜版、內容農場、詐騙冒用、版權蟑螂等問題的快速停損夥伴機制，定期討論處理成效。

新聞產業公會更呼籲，政府部門應加速立法進度，以各種方式整合各方意見， 努力健全媒體生態。

數位部指出，會中新聞產業代表與數位平台代表達成共識「推動健全的新聞產業環境有助於推動民主社會，雙方應追求共榮雙贏」；同時，新聞產業代表肯定 Google 委託 DTA 執行共榮方案的努力，並呼籲各界皆應重視新聞產業現階段的困境與訴求。此共榮基金由 Google 委由 DTA 運作，且在落實方案時會重視新聞產業訴求。

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