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COMPUTEX 2023 疫情後實體登場 開放預登參觀

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

2023年台北國際電腦展（COMPUTEX 2023）5月30日至6月2日在台北南港展覽館１館及２館盛大登場。主辦單位表示，因應國境解封，商旅拜訪逐步正常化，以全新定位「共創無限可能（Together we create）」，攜手國內外科技業者、新創企業、創投、加速器等夥伴全面實體回歸，展示最先進的科技趨勢以及解決方案。

主辦單位表示，COMPUTEX為全球前三大資通訊展覽，今年聚焦高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、創新與新創、綠能永續等六大主題，邀集1,000家國內外科技大廠、使用3,000個攤位，參與廠商包含宏碁（2353）、威剛（3260）、華擎（3515）、華碩（2357）、明基（4116）、台達（1309）、ESSENCORE、技嘉（2376）、芝奇、Hanmi Micronics、迎廣（6117）、宜鼎（5289）、鎧俠、微星（2377）、德商鐠羅工匠、雲達科技、瑞昱（2379）、美超微、曜越（3540）、創見（2451）、岳豐（6220）、ZOTAC、宏正（6277）、營邦（3693）、勤誠（8210）、振樺（8114）、海韻（6203）、必恩威、十銓（4967）、鴻佰等。

主辦單位指出，InnoVEX新創展區為亞洲最具指標性的新創平台，鏈結臺灣新創團隊與全球資源，今年預計將有來自比利時、荷蘭、法國、日本、義大利、波蘭、泰國等海外新創團隊參展，透過充沛的創新能量，為科技生態系注入新創動力。

主辦單位表示，備受全球科技專家期待的COMPUTEX CEO Keynote 為疫情後首次實體登場，今年講師來自國內外科技業龍頭，提供與會者精闢的前瞻科技洞察，而COMPUTEX Forum著重在資通訊產業熱門議題，今年將以元宇宙、半導體及永續發展為三大主軸，展望產業重要發展方向。已開放觀展報名，預登連結：https://www.computexonline.com.tw/。

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