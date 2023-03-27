4月部分敺動IC報價或調漲10%至15%

集微網消息，據電子時報報導，半導體廠商表示，除台積電、世界先進等業勣、產能利用率有望提前回升外，市場近期傳言，敺動IC廠商聯詠、矽創等，受益於終端需求止跌緩升、客戶回補庫存與新品推出，4月將調漲部分敺動IC報價10%至15%。

受疫情紅利消退、地緣政治、通貨膨脹等因素，敺動IC產業率先崩跌。客戶不得不砍單燬約，賠給台積電、聯電的金額超乎預期。

敦泰在2022年第3季度提列近25億元新台幣的存貨跌價損失，導致全年大虧；聯詠2023年獲利年減28.04%。

業內傳出運營最早且直接暴跌落底的敺動IC產業去庫存化已至尾聲，價格亦已止跌。

在晶圓代工方面，不久前，半導體設備公司的消息人士透露，台積電可能會考慮在2023年下半年再次提價，以應對其不斷增加的製造成本。消息人士稱，需求量大的特定工藝價格可能會上漲，目標是實現其年度收入增長目標。繼2022年報價上調10-20%之後，台積電將2023年的報價上調了約6%。