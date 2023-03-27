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半導體設備、零部件供應商加大對韓國投資

集微網／ 集微網

集微網消息，全球半導體設備和零部件行業的領軍企業正在擴大在韓國的生產和研發基地。

據韓媒Business Korea報道，應用材料正在考慮在三星電子、SK海力士工廠以及泛林集團研發中心所在地龍仁設立研發中心。據業內人士透露，應用材料高管計劃很快訪問龍仁，該公司於去年7月與韓國產業通商資源部簽訂了諒解備忘錄。

另外，愛德華真空公司去年6月在韓國的真空泵生產能力增加了一倍以上。該公司在峨山市設有真空泵工廠，該工廠佔用於半導體和顯示器行業的真空泵總產量的80%以上。

該報導指出，隨著ASML、東京電子等也在曏同樣的方曏發展，業界正在呼訏，為了與三星電子、SK海力士等企業的協同作用最大化，應該放寬限製。

近期韓國國會企劃財政委員會日前在企劃財政委員會分科會議上通過了《半導體產業特別法》，該行業的大公司將享受15%的稅收觝免，小公司將享受25%的稅收抵免。目前的稅收觝免率分別為8%和16%。

半導體 東京

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