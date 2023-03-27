捷克眾議長艾達莫娃會吳政忠 聚焦半導體合作

捷克眾議長艾達莫娃 （Markéta Pekarová Adamová）及科技部次長哈利科娃 （Jana Havliková）等及科技相關團員一行30餘人，今（27）日拜會國科會主委吳政忠，就兩國未來雙邊科技合作進行廣泛討論，半導體相關領域科技的合作與人才培育是雙方聚焦的重點。

吳政忠表示，在台捷合作基礎上，國科會未來將分享推動半導體設計經驗，協助捷克發展晶片設計研究能力。台灣以跨部會協力的運作模式，提供捷克專案獎學金及種子師資培育，國科會及國研院台灣半導體中心將協助捷克建立實體晶片設計研究中心，以建立捷方晶片設計能力以及培訓相關晶片設計人才。

吳政忠表示，期許台捷未來透過晶片設計中心的合作，雙方在其他領域的科技合作上能建構更緊密夥伴關係，以達到雙邊互利成長的目標。艾達莫娃表示，樂意支持未來雙方加強半導體科技合作。

吳政忠表示，台捷過去雙邊科技合作已有密切合作，國科會與捷克技術署（TACR）、捷克科學發展基金會（GACR）及捷克科學院（CAS）都簽訂有雙邊合作計畫徵求備忘錄。雙邊持續每年共同補助合作研究與人員交流計畫。

國科會表示，艾達莫娃眾議長此次率團訪台，來訪團員中包括去年9月曾訪問國科會之科技部次長哈利科娃（Jana Havliková），與貿工部總司長Petr Očko (次長級)及查理大學副校長與捷克理工大學副校長等多位產官學人士，顯示捷克高層對於與台灣科技雙邊合作的重視。