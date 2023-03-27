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郭台銘訪美12天 赴華府布魯金斯學會深度交流

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
第3屆竹科預防醫學論壇日前在陽明交大博愛校區登場，鴻海集團創辦人郭台銘受邀演講。記者張裕珍／攝影
第3屆竹科預防醫學論壇日前在陽明交大博愛校區登場，鴻海集團創辦人郭台銘受邀演講。記者張裕珍／攝影

鴻海創辦人郭台銘今天赴美12天科技經濟開拓之旅，郭台銘辦公室表示，隨著國際情勢逐漸複雜，台灣區域安全議題，屢屢端上檯面討論。不僅美國，其他主要的民主同盟國家，也逐漸重視亞太區域安全問題。區域衝突的潛在風險，相對凸顯台灣在全球合作體系，具有關鍵角色。

郭台銘中午表示，將在3月27日晚間啟程，前往美國進行為期12天訪問。郭台銘除了前往華府，拜會重要人士外，還將前往布魯金斯學會 (Brookings Institution) 演講；同時受邀前往馬里蘭大學談論工業AI、哈佛大學醫學院及商學院會見兩院院長，與台灣同學會座談。

郭台銘接受玉山協會邀請，分別前往華府、舊金山灣區和洛杉磯分會發表演講，內容包含國際政治演變、台灣未來國際政策的定位、經濟和科技 (AI) 產業的演變，與台灣轉型升級的發展等議題。

郭台銘辦公室表示，玉山協會當初由郭台銘共同創立，命名玉山，有特殊意義。郭台銘預計在4月7日返台，接下來將規畫訪日行程。郭台銘國際企業經驗豐富，具有48年的經商活動經驗，在全球超過30個經濟發達國家與地區設廠；同時在美國矽谷居住10年，累積與世界科技領袖共同打拼的實戰經驗。對於當前經濟發展所面臨困境、科技迭代發展的快速與變化，與世界局勢的不確定因素，始終憂心忡忡。

郭辦指出，經過深思熟慮，郭台銘決定啟動科技經濟開拓之旅，希望透過12天訪問，建構台美合作策略、強化台灣與世界經濟合作的可能。

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