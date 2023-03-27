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郭台銘訪美12天的「科技經濟開拓之旅」行程曝光

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

鴻海（2317）創辦人暨永齡基金會創辦人郭台銘今（27）日午間宣布，將在3月27日晚間啟程，前往美國進行為期 12天的訪問。

此行，郭台銘除了前往華府，拜會重要人士之外，還將前往美國排名前三大的 智庫——布魯金斯學會 (Brookings Institution) 演講；同時將受邀前往馬里蘭大 學談論工業AI、哈佛大學醫學院及商學院會見兩院院長及與該校台灣同學會相 關組織舉行座談。

另外，還接受「玉山協會」的邀請，分別前往華府、舊金山灣區和洛杉磯分 會，發表演講，涉談內容包含:國際政治的演變、台灣未來國際政策的定位、 經濟和科技 (AI) 產業的演變，與台灣轉型升級的發展等議題。

「玉山協會」當初由郭台銘共同創立、命名「玉山」，具有特殊意義。郭台銘預計在4月7日返台，接下來並將規劃一系列的訪日等行程。

郭台銘國際企業經驗豐富，具有48年的經商活動經驗，在全球超過30個經濟發達國家與地區設廠;同時在美國矽谷長住10年，累積與世界科技領袖共同打拚的實戰經驗。因此，對於當前經濟發展所面臨的困境、科技迭代發展的快速與變化，與世界局勢的不確定因素，始終憂心忡忡。

郭辦表示，經過深思熟慮，郭台銘決定啟動「科技經濟開拓之旅」，以美國為首站，冀望透過一連12天的訪問，建構台美合作策略、強化台灣與世界經濟合作的可能性。此行的重要性，不言而喻。

在美期間，有關推動科技與經濟實質的合作關係，內容將涵蓋：科技 (OPEN AI)、經濟、醫療和創新科技人才培育等領域。在受邀前往哈佛大學與馬里蘭大學訪問期間，將深入探討有關產學合作模式和 創新科技研發等議題。

在與「玉山科技協會」等台美社團互動時，將針對目前高科技產業所面臨的困局及其真正結構性問題，研討作為台灣未來產業轉型升級發展的助力。

在郭台銘抵達美國的華府首站，將與知名智庫布魯金斯學會 (Brookings Institution)，進行深度交流，共同探討台、美經濟、外交等的發展、機遇和挑戰。 郭台銘希望透過這次訪美，把過去四十年在美經商、投資所累積的人脈及資源 整合，轉化為台灣未來在科技、經濟、產業轉型發展與世界合作全面接軌的養 分。

另外，藉著與多家企業和知名學術機構的合作，為台灣目前面臨地緣政治的區 域風險，提供未來的因應之道。

美國 玉山 哈佛大學

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