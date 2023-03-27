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三星李在鎔低調訪華、出席中國發展高層論壇 視察天津工廠

集微網／ 集微網

集微網消息，三星電子會長李在鎔近日訪華，出席中國發展高層論壇、視察天津工廠，這是李在鎔自2020年5月視察三星西安半導體半導體工廠後，時隔近3年再次到訪中國。

據韓聯社報導，李在鎔23日下午乘包機飛抵北京，25日至27日將在釣魚台國賓館出席中國發展高層論壇2023年年會。報導稱，李在鎔此次訪華行程極為低調，在抵達北京釣魚台國賓館出席論壇時，面對等候在現場多時的韓國媒體僅表示北京的天氣很好吧？，未回答任何提問。

據韓國《亞洲日報》報導，三星電子昨（26）日稱，會長李在鎔本月24日視察天津三星電機有限公司。

24日，李在鎔一行走訪2021年投產的天津多層陶瓷片式電容器（MLCC）生產線。三星電機天津工廠與釜山工廠同為三星向海外市場提供MLCC產品的主要生產基地。目前除三星電機的MLCC和相機模組工廠外，三星顯示器的智慧手機用OLED模組工廠也位於天津，三星SDI也在天津建有供新能源汽車使用的動力電池生產線。

李在鎔

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