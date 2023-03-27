疫後企業大廠搶人釋2萬職缺 明新科大30日校園徵才

明新科技大學學務處諮商輔導暨職涯發展中心將於3月30日，本周四上午9點到下午4點，在校內宗山樓及明學樓前廣場，盛大舉辦2023校園徵才就業博覽會，邀集台積電（2330）、頎邦科技、力成科技、京元電子、遠東百貨、喜來登大飯店、大潤發等142家廠商參與徵才活動，現場將提供近2萬個職缺供畢業生及求職者應徵。

明新科大諮商輔導暨職涯發展中心表示，因應疫情解封，今年校園徵才博覽會擴大辦理，多家知名半導體產業、餐飲旅館，以及文教、長照、運動健身及零售、物流等大廠，也積極加入徵才。現場將設142個攤位，總計提供近2萬個工作機會，其中以工程機電類的工程師職缺數最多，而像是休閒、餐飲、旅宿及零售業的服務業職缺則大幅增加，工作機會變多。

明新科大在成立半導體學院後，打響科技人才培育的知名度與招牌，各半導體科技大廠紛紛設攤搶人，因應營運擴充需求的台積電釋出最多職缺，預計招募逾千人。除了徵才攤位，當天也有緯創資通、台灣永光化學、新竹SOGO百貨、中租迪和、台灣無印良品、Starbucks、GAP、爭鮮等20家廠商舉辦企業說明會，介紹公司營運現況與發展，讓求職者認識徵才公司。同時，校內的勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「賈桃樂學習主題館」分館，也會提供職涯諮詢、模擬面試等服務。

明新科大連續四年全台大專院校外籍生（正式學位生）人數最多第一，成為海外台商人才培訓的夥年，今年的校園徵才，有台積電、力晶積成電子、億光電子、矽格、統一康是美等78家廠商會錄用外籍生，希望在校園裡招募到更多跨國優秀人才。