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遠傳參加首屆淨零城市展 推出節能網路科技

中央社／ 台北25日電

2023智慧城市展將於28日登場，遠傳電信同步參加首屆「2050淨零城市展」，展現低碳營運成果，包含透過人工智慧（AI）選站、智能休眠科技、綠能基站打造節能網路，且機房採用創新風牆式空調系統，降低能耗50%以上。

遠傳總經理井琪透過新聞稿表示，因應全球氣候變遷，節能減碳是各國乃至於企業都責無旁貸的議題。遠傳希望運用節能減排和循環經濟解決方案，為企業客戶服務，並帶動供應商夥伴們從碳盤查一同開始淨零路徑。

在首屆淨零城市展中，遠傳將展示節能環保網路科技，包含透過AI技術選定最佳效率5G基地台位址，一年可減少2萬6000噸碳排；另導入混頻休眠技術，透過智慧演算法決定節能模式，在不影響用戶體驗下，平均可節省25%能耗。

遠傳也是台灣首家加入愛立信「全球電信設備環保回收服務計畫」電信業者，基地台回收再利用率達98%，有效減少電子廢棄物。

遠傳另結合生態鏈共同打造綠能基地台，已建設27座太陽能與台電並行供電基地台，累計發電近24萬度。在玉山北峰共構案中，遠傳打造全台唯一純綠電太陽能蓄電基地台，成為山友、玉山氣象站對外聯繫重要管道。

除了基地台創新節能之外，遠傳在數據中心導入創新風牆式空調系統，引入外部低溫空氣協助伺服器降溫，減少空調用電，降低能耗50%以上；空調冷卻水也回收再利用，一年可減少用水3600噸。

遠傳電信

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