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公開台積電人才願景 人資長何麗梅：管理人才是巨大挑戰

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
台積電人力資源資深副總經理何麗梅。記者陳柏亨／攝影
台積電人力資源資深副總經理何麗梅。記者陳柏亨／攝影

台積電人力資源資深副總經理何麗梅24日首度坦台積電的跨國人才管理是巨大的挑戰，但台積電會非常快速學習文化融合溝通。

何麗梅應邀出席台灣人才永續行動聯盟論壇，以「以人為本，擘劃開放型管理」為題發表專題演說，首度針對台積電加速國際化布局，說明面臨跨國人才管理巨大挑戰，這也是她第一次以人資長身分，與這麼多負責人資的人員在一起。

何麗梅去年9月全職擔任人資長，今日主要分享台積電在人才方面的方向與做法。

何麗梅在講說中，公開台積電新出爐的人才願景，是「營造多元共融的環境，激發熱情，成就最棒的自己」。

何麗梅坦承，跨國人才管理是巨大挑戰，台積電在新廠量產前2年就要針對人才著手準備，因為光找人才就要1年時間。包括要未雨綢繆，在美國及日本尋找人才，與當地產學研合作。

何麗梅說，台積電已有1000名員工外派到美國廠，美國廠有600人來台受訓，現在有300名日本廠員工在台中訓練，爾後會有幾百名員工外派日本廠。要安排派任員工的食衣住行等，是很大工程。

何麗梅表示，跨國人才管理是巨大挑戰，在文化融合溝通方面，台積電非常快速積極學習；不同地方會有不同文化，不能變的是台積電核心價值，包括誠信、正直。

何麗梅表示，台積電人才策略之所以「以人為本」，是因為台積電最大的投資是設備，但「設備是人在操作，人好的時候，設備生產力才會提高！」

何麗梅說，台積電對員工有承諾，提供有挑戰性、可持續學習，又有樂趣的工作，並提供比業界水準高的薪資福利。台積電同時對員工有要求，員工必須承諾努力工作、持續學習、創造個人價值並促成公司成功。

她並公開二個月前剛出爐的台積電人才願景，是「營造多元共融的環境，激發熱情，成就最棒的自己」，人力行動方案等都圍繞在人才願景。

何麗梅並透露，台積電總裁魏哲家每三個月與員工面對面溝通，說明季度展望，員工可直接獲得第一手消息；而且每個月會有各層級溝通會，每三個月召開晶園會議，員工問題可以在第一時間獲得回答。

她表示，科技業女性從業人員比例低，台積電新進工程師中有23%是女性，希望2030年能達到30%；女性主管比例約13%，2030年希望能達到20%。

何麗梅同時透露員工升遷衡量標準，是品格、毅力、耐壓力、自動自發創新力；主管還必須多具備判斷力及器識心胸格局。

台積電 巨大 願景

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