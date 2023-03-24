致伸攜手高通 提供智能車隊閘道器和互聯影像鏡頭解決方案

繼高通在2023嵌入式世界展覽會宣布推出支援四種主要作業系統的新型物聯網處理器之後，致伸（4915）24日宣布建立基於QCS6490的物聯網網關平台的參考設計合作夥伴關係。該平台專為車隊和工業物聯網應用而設計高計算能力和強大的功能集使QCS6490成為下一代邊緣運算設備的多功能解決方案，例如相機、閘道器、工業自動化設備（IPC、PLC）、自駕行動機器人等。

致伸開發的QCS6490參考平台將支持多種無線接口，包括 Wi-Fi 6、BLE 5.2、Thread和LoRa，並允許整合多達八個攝像頭，通過AHD、PoE、USB (UVC)或Wi-Fi連接。該平台能夠支持多個有線或無線傳感器，並將提供與車輛車載診斷系統以及5G或LTE網絡連接的整合性。 致伸表示，公司的設計不僅包括雙麥克風迴音消除和噪音抑制，還包括ELD合規性，以及通過光譜DSP管道調整的精確相機影像。

致伸互聯移動事業部副總經理許家誌表示，致伸致力於為客戶提供最先進的機器視覺和工業物聯網應用技術。我們繼續與高通密切合作，以幫助廣泛管理實質資產，並進一步幫助我們的客戶將尖端產品推向市場。致伸的QCS6490參考設計不僅可以加快產品上市時間，還可以賦予開發人員推動人工智能和邊緣運算領域的創新。