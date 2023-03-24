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崇越法說會公司釋出營運展望 2023年續拚成長

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

崇越科技（5434）今（24）日受邀舉辦法人說明會，公司釋出營運展望，崇越董事長潘重良、總經理暨共同執行長李正榮等共同出席。

崇越董事長潘重良表示，長約保障公司營運出貨，在量價上可維持既有的合約，其中石英訂單交期仍長達一年，先進製程新材料也帶動營運成長，加上環保工程在手訂單與中國大陸、海外建廠如新加坡半導體整廠水處理工程等，加上新產能開出2023年仍目標正成長，從去年下半年第4季半導體產業庫存調整但公司仍目標逆勢成長，今年1月到現在看來首季可達到目標，期望下半年成長恢復往年水準。

回應法人提問，潘重良也表示，半導體庫存調整已看來漸趨和緩，另外矽晶圓長約在能見度維持看到2027-2028年，相關合約可接受調整在部分月別，但不影響全年出貨量、價格也不會鬆動。

半導體

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