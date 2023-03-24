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茂迪新世代太陽能電池開發技術重大突破 可達更佳的發電效率

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
茂迪總經理葉正賢表示，茂迪新世代TOPCon電池，已掀起市場強大旋風，可望成為下世代主流產品。圖/聯合報系資料照片
茂迪總經理葉正賢表示，茂迪新世代TOPCon電池，已掀起市場強大旋風，可望成為下世代主流產品。圖/聯合報系資料照片

太陽能大廠茂迪（6244）練兵3年多，投入新世代TOPCon太陽能電池開發，技術獲重大突破，茂迪總經理葉正賢今日宣布，該公司TOPCon高效太陽能轉換效率，已跨越24%門檻，成為台廠之冠，他並指出，茂迪預估到年底可再向上推升至24.5%。

葉正賢表示，這不只是茂迪在新世代開發技術重大突破，他有信心新世代太陽能電池，搭配做成模組，提升的轉換效率，換算太陽能案場裝置成本，每瓦成本比局部背鈍化（PERC）再便宜至少16美分，在有效面積下，可達到更好的發電效率，並提升太陽能電廠投報率。

葉正賢並指出，茂迪新世代電池稍早在日本光電展參展時，已獲得日本大廠關注，並洽談相當龐大的採購量，茂迪為此也決定加速產品交替時，預料將產品全數轉進新世代TOPCon的時間，由原訂明年底 ，提前半年到1年完成，意謂今年底或明年中，茂迪現有的產品線，將會全數生產TOPCon。

茂迪並信心滿滿說，公司目前的TOPCon產線，訂單已排到今年第3季，公司也因應市場對TOPCon熱烈需求，將斥資逾4億元，進行產線調整及產能提升。

目前茂迪產品線，TOPCon占比約六成，四成是PERC產品，且規格主要為M6。葉正賢表示，茂迪增購的TOPCon新設備，將於今年5月到貨並進行安裝，生產規畫將快速由M6轉換至M10，迎合客戶需求。

葉正賢並預估，茂迪目前高轉換效率TOPCon產品，成本已與PERC相同，且預估比PERC還低，這也意味客戶轉向採用TOPCon的速度會快到無法想像，他呼籲台灣同業要儘速將產品升級，否則3到5年內，PERC產品將會被TOPCon取代。

葉正賢分析，目前全球現在PERC已沒有人在擴產，大家都擴TOPCon，年底全球TOPCon產能會從目前的80GW（10億瓦）到200GW以上，以過去經驗，PERC取代傳統太陽能技術花了6-7年，而下世代N型技術取代PERC的時間會更快。

葉正賢以2022年是N型太陽能電池元年，估未來3-4年時間就會可取得PERC，TOPCon產能會快速滿足全球需求，PERC則會淪為低價產品。

葉正賢表示，茂迪在TOPCon的產能規畫，也計畫由目前的350MW，明年上半年會增至400MW，並預期在日本大客戶若敲定訂單下，也會展開另一波擴產行動。

太陽能電池 茂迪

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