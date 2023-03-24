台積電拼2030年新進工程師女性占比30%

台積電（2330）人力資源資深副總經理何麗梅今（24）日表示，科技界女性從業比率較低，全世界都是如此，台積電員工中女性占34%，其中新進工程師女性占23%，女性主管占13%，已訂定2030年新目標新進工程師女性要達30%，女性主管則要到20%。

何麗梅今日在「多元 x 平等 x 共融人才管理新戰略」論壇，發表「以人為本，擘畫開放型管理」演講，分享台積電人才策略布局。何麗梅也首度公開台積電新出爐的人才願景「營造多元共融的環境，激發熱情，成就最棒的自己」。

何麗梅表示，台積電最大的投資是設備，但設備也是人在運行，「人弄好，生產力才提高」。台積電每年要找一萬多人，新廠建置前2年就要開始準備人才，隨著全球布局，人才來自不同國家，需要相互磨合，即使背景不同，但台積電企業核心價值「誠信、正直、承諾、客戶責任」文化不能變。

何麗梅說，台積電對員工有承諾，除了提供比業界更高的薪酬外，也給予同仁成長的環境，也給予員工認股補助，「從現在看起來，沒有人會不高興，應該都有賺錢」；員工對台積電也有承諾，要努力工作，持續學習，促進公司成功。

何麗梅表示，由於亞洲人比較不敢講，比較喜歡匿名或是使用別的管道，與歐美文化不同，台積電提供多元溝通管道，希望把公司大門打開，員工不需要聽朋友講或是看報紙寫，每三個月都能聽到總裁魏哲家講台積電的營運情況，也提供員工申訴管道，讓溝通順暢。

為了提升員工女性比例，何麗梅說，台積電從高中著手，邀請五百多位高中生到台積電與學姊見面互動，了解半導體工作；何麗梅也向父母們溫情喊話說，亞洲父母以為是到工廠工作，但高科技業目前已經高度自動化，工廠其實就是操作電腦。