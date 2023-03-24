台積電中科建廠效應大 這個預售案已購客一半是科技人

台積電（2330）中科擴建2奈米廠，持續為台中房市挹注利多。位於12期重劃區、最近公開的坤聯富「TWIN PARK」預售案，已購客竟然有一半是中科科技新貴，根據實價登錄，最高成交單價甚至逼近70萬元，被視為市場指標。

業界分析此案受到關注，主要因為基地就座落於西屯區正核心、7,200坪文修公園第一排，雙面臨路街廓、永久棟距視野，加上近看文修公園、遠眺20萬坪水湳中央公園的景觀優勢，因此吸引自住與置產客層的目光。

恩博國際總經理楊濬輔指出，《平均地權條例》修法通過，政策明確促使投資客退場，市中心房價居高不下，高單高總房市交易量卻呈現穩定成長，購屋回歸居住本質，反向帶動自住、置產客層出籠，因此整體來客呈現穩定提升。

尤其，隨著台積電擴建2奈米廠確定落腳中科台中園區二期，中科管理局力拚今年底前交地，未來將釋出4,500個就業機會，預計約上萬名人口紅利，也帶動住宅剛性需求的上揚。

楊濬輔強調，具備地段優勢、產品稀有性的高單價、高總價產品需求仍在，顯示自住、置產客層在保守觀望之後，還是願意將資金投入房市。

楊濬輔表示，過去兩年，土地成本與房價屢攀高峰，產生建商與消費者的認知落差，回歸剛性自住需求市場，低單價、低總價已非絕對優勢。

而在蛋白區預售房價開價逼近蛋黃區現況下，西屯區中古屋漲幅已遠超過預售屋，預期區段條件佳、生活機能成熟、保值性高的產品，將成為自住與置產購屋主力。

楊濬輔說，水湳經貿園區近幾年重大建設陸續完工、啟動，從開發尺度、建築規劃到土地含金量都受到矚目；500億元國家級重大建設挹注，多位國際建築大師作品落款，不只帶動城市重心西移，也引領房市強勁動能。

其中，坤聯富「TWIN PARK」不僅兼具西屯區段機能，又擁有低密度、高綠覆的住宅視野，生活機能和居住品質、增值潛力一次到位。