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泰實、仲碩獲審議進駐新竹科學園區

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

國科會科學園區審議會第6次會議於今（23）日在國科會召開，會中通過泰實科技及仲碩科技宜科分公司2案，共計核准投資新臺幣1.95億元，另備查3件廢止投資計畫案。

竹科管理局表示，今天核准案件包括積體電路1件—泰實科技股份有限公司，及精密機械1件—仲碩科技股份有限公司宜科分公司。

將進駐竹科銅鑼園區的泰實科技，投資金額1.5億元，主要產品為高精密度電子雷射氣體及高精密度電子清潔氣體。

泰實科技自主研發半導體製程用特殊氣體產品所需合成、純化、混合及裝填技術，並搭配其獨家負壓鋼瓶，部分品項已供應給國內半導體晶圓大廠，未來可依半導體先進製程演進需求，持續開發特用氣體新產品。

竹科管理局指出，泰實科技入區符合政府推動「半導體先進製程中心」政策，有助落實半導體供應鏈在地化以提高產業韌性，可因應全球不確定因素所造成的斷鏈風險，並同步壯大銅鑼科學園區半導體周邊產業聚落。

仲碩科技宜科分公司將進駐竹科宜蘭園區，投資金額0.45億元，主要產品為：列車安全監控智慧化系統、無人機巡軌機器人軌道安全巡檢系統、無人機國土安全巡查系統、飛魚彈簧刀無人機系統及前述系統之關鍵零部件設計開發與相關教育訓練等項。

仲碩科技公司將其自有的多光球攝影機技術、無線影像圖傳、AI圖像演算辨識等技術，藉由C3I系統針對感測和顯示技術的集中管理，整合到以無人機為感測工具的安全監控系統AIoT平台上，發展無人載具相關軟硬體研發與系統整合服務，產品可在智慧城市、物流、消防、巡檢和國防等情景應用落地，提供資訊技術應用創新的多元解決方案。

半導體 無人機

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