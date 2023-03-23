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全球瘋生成式AI 專家示警：衝擊民主政治及教育

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

AI將對人類社會帶來深刻影響。和碩（4938）董事長童子賢今（23）日表示，短期內還不用擔心AI會取代人類，造成失業率上升，但未來AI滲透至各個領域，像Internet一樣無所不在，將會對人類社會造成根本性改變。他期望能停留在narrow AI（弱人工智慧），只是協助、輔助人類，而不是取代人類。

國科會今日舉辦「AI進行式-技術展望與產業應用論壇」，邀請史丹佛以人為本人工智慧研究院院長李飛飛進行演講，並與童子賢、iKala創辦人程世嘉、PChome執行長張瑜對談。

李飛飛指出，因為人口高齡化，未來出現人力短缺，AI發展必須導向到「增強」個人和集體人類的能力，而不是取代人類。她很期待AI在醫療方面應用，從診斷、治療到生命照顧，還有很多人類眼睛還看不到的「黑暗」，AI是可以幫助醫護減少錯誤判斷，並且照顧好病人。

她也強調，「創新驅動和人類心理黑暗，永遠都在博奕」，儘管AI還沒有自我意識，但已對社會帶來衝擊。今後的幾個月內，所有父母、老師都要思考，教育在AI衝擊下巨大影響，這很令人焦慮。此外，生成式AI將帶來「後真相時代」，什麼是真的？什麼是假的？事實與假像很難判斷，這對於以「信任」為基礎的民主社會和政治帶來巨大衝擊。

童子賢表示，所有科技發展都有陰暗面，例如生技帶來複製人爭議。未來20年AI會有看不到的發展，當AI愈來愈接近人類智能，它會是人類好幫手，還是有自我意識的「阿諾史瓦辛格」（意指電影「魔鬼終結者」）？他表示，如果AI能停留在Applied AI（應用AI）、narrow AI（或稱weak AI），只是輔助人類，而不是取代人類，該有多美好。

他認為，不久將來個人電腦及Internet都會具備AI的能力，除了按照人類設定流程去走之外，它會在某一些點替人類作出判斷，這將全面滲透到各產業、各領域，就有可能會發生根本性改變，就像現在Internet一樣無所不在。

童子賢 人工智慧 巨大

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