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亞泰金屬2022年EPS 8.83元、擬配息4元 新廠5月落成

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

高階含浸設備廠商亞泰金屬（6727）今（23）日公告去年每股稅後純益（EPS） 8.83元，公司董事會今同步通過2022年度盈餘分配案，將配發4元現金股利，配發率達45.3%，將於5月31日發放，以亞泰金屬今日收盤參考價73.9元計算，現金殖利率達5.4%，公司將繼續維持穩定的配息政策。

亞泰金屬表示，2022年合併營收創歷史新高，主要在於公司自主研發的直立式CCL含浸設備和高階IC載板基材含浸設備等，去年起陸續裝機並測試驗收完成，進入營收認列階段，2023全年合併營收預期仍將維持成長表現。

亞泰金屬進一步表示，因應下游客戶訂單快速成長，公司新廠將於5月正式落成，下半年加入生產行列，目前新廠初步規畫以水平式塗佈設備製造為主，將切入PCB上游的銅箔、玻纖布製程設備、被動元件（MLCC、LTCC）塗佈設備，以及複合材料用的碳纖維與光學膜塗佈機，進一步擴大設備應用與業務範圍。新廠啟用除能分散終端應用領域的集中度，彈性調度產線製程外，並可望大幅提高自製率，對毛利率提升產生明顯助益。

亞泰 營收

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