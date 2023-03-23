亞泰金屬2022年EPS 8.83元、擬配息4元 新廠5月落成

無人機資安檢測太過嚴苛，業者叫苦連天！龍影視覺公司的賴春龍23日於公聽會說，無人機設備與規格都不相同，許多搭載設備的資安風險低，資安檢測不應該無限上綱。台灣無人機應用協用發展協會理事長張揚也指出，目前無人機管轄單位有三、四個，如多頭馬車，應建立專業且單一的主管單位，才能訂定完善的檢測標準。

2023-03-23 17:36