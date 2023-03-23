金士頓深耕電競市場有成 將全力強攻龐大商機

全球最大記憶體模組廠金士頓，深耕電競市場有成，今（23）日亞太區業務行銷暨事業發展副總經理吳志恒表示，公司的電競記憶體銷售已超越標準記憶體，並且推出瞄準遊戲市場與高階應用的FURY Beast及FURY Renegade DDR5記憶體，全力強攻電競龐大商機。

吳志恒指出，過去幾年在疫情嚴峻之下，隨之帶動宅經濟發酵，電腦遊戲產業爆炸性成長，金士頓為滿足玩家、使用者需要升級硬體的需求，推出Kingston FURY電競品牌，將其產品效能發揮到極致，經過兩年的市場拓展，Kingston FURY超頻電競記憶體的全球銷售已正式超越KVR標準型記憶體，印證了消費者對高階產品的高度需求及肯定。

金士頓鎖定遊戲市場與高階應用，今日推出FURY Beast及FURY Renegade DDR5記憶體，以及針對專業工作站與伺服器的FURYRenegade Pro DDR5 RDIMM超頻記憶體，可支援英特爾（Intel）第4代Xeon可擴充處理器平台，滿足人工智慧、雲端應用及專業內容創作需求。