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金士頓深耕電競市場有成 將全力強攻龐大商機

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
左一起為職棒啦啦隊女神籃籃、金士頓亞太區業務行銷暨事業發展副總經理吳志恒 、亞太區市場行銷總監劉宜婷、琳妲，為星艦35號啟航揭開序幕。照片／公司提供。
左一起為職棒啦啦隊女神籃籃、金士頓亞太區業務行銷暨事業發展副總經理吳志恒 、亞太區市場行銷總監劉宜婷、琳妲，為星艦35號啟航揭開序幕。照片／公司提供。

全球最大記憶體模組金士頓，深耕電競市場有成，今（23）日亞太區業務行銷暨事業發展副總經理吳志恒表示，公司的電競記憶體銷售已超越標準記憶體，並且推出瞄準遊戲市場與高階應用的FURY Beast及FURY Renegade DDR5記憶體，全力強攻電競龐大商機。

吳志恒指出，過去幾年在疫情嚴峻之下，隨之帶動宅經濟發酵，電腦遊戲產業爆炸性成長，金士頓為滿足玩家、使用者需要升級硬體的需求，推出Kingston FURY電競品牌，將其產品效能發揮到極致，經過兩年的市場拓展，Kingston FURY超頻電競記憶體的全球銷售已正式超越KVR標準型記憶體，印證了消費者對高階產品的高度需求及肯定。

金士頓鎖定遊戲市場與高階應用，今日推出FURY Beast及FURY Renegade DDR5記憶體，以及針對專業工作站與伺服器的FURYRenegade Pro DDR5 RDIMM超頻記憶體，可支援英特爾（Intel）第4代Xeon可擴充處理器平台，滿足人工智慧、雲端應用及專業內容創作需求。

除了多款新品亮相外，金士頓也揭幕「星艦35號」巡迴體驗車，結合旗下全系列產品解決方案，打造出象徵極致效能與頂尖品質的科幻艦艇，並以台北為首站展開巡迴，號召全台消費者透過沉浸式互動，親身體會「Kingston Is With You」的品牌理念與登峰造極的精神。

Kingston金士頓亞太區業務行銷暨事業發展副總經理吳志恒 Kevin出席星艦35號啟航。照片／公司提供。
Kingston金士頓亞太區業務行銷暨事業發展副總經理吳志恒 Kevin出席星艦35號啟航。照片／公司提供。

記憶體模組 電競 金士頓

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