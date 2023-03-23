無人機資安需檢測 業者：不該無限上綱

無人機資安檢測太過嚴苛，業者叫苦連天！龍影視覺公司的賴春龍23日於公聽會說，無人機設備與規格都不相同，許多搭載設備的資安風險低，資安檢測不應該無限上綱。台灣無人機應用協用發展協會理事長張揚也指出，目前無人機管轄單位有三、四個，如多頭馬車，應建立專業且單一的主管單位，才能訂定完善的檢測標準。

建立單一主管單位

屏科大智慧機電副教授龔志銘表示，目前最大的問題是負責無人機資安監測規範的委員會無法理解業界的需求，僅套用「物聯網」的資安規範。他強調，「無人機不等於物聯網」，規範委員會成員應有無人機的專業，才能訂定專業的資安規範，同時政府也應提供資安檢測的項目，別讓業者瞎子摸象。

張揚表示，目前無人機資安檢測的範圍廣泛，每一個部分都有三、四的管轄單位，更嚴重的是這些部會也不夠專業，難保未來業者繳了數十萬給政府進行資安檢驗後，但卻在民間檢測拿到不合格的成績。他呼籲，無人機監管需要考量無人機的專業，統一單位成立主管機關。

檢測不該無限上綱

賴春龍表示，無人機常用於拍攝，但並非所以無人機都內建攝影器材，更沒有圖資回傳系統。他說，這種無人機可搭配不同的相機，但這就屬於「籌載」的部分，需要進行資安檢測。

他痛批，然而，不同的景象或天氣狀況，就需要不同的攝影器材，如果每台攝影機都要查，「根本就查不完」。賴春龍呼籲，資安檢測標準應通盤考量，而不是什麼都要檢驗。

教育用無人機擬鬆綁

交通部民航局副局長林俊良表示，無人機的資安檢測仍需要諸多討論，包括無人機檢測的範圍、檢測費用高昂難負擔等議題。

他說，資安檢測會給予業者緩衝期，從國外進口市售無人機會最先檢測，國內生產的無人機則會有一年的緩衝期。而以訓練、教育為目的，相對沒有資安疑慮的無人機，將研擬排除於資安檢測的範圍之外，

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