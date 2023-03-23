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聯永基前進自行車展 秀電動自行車三電系統解決方案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團旗下聯永基專注於電動自行車相關動力系統開發，旗下電池、車錶及控制器等軟硬體解決方案皆為自行研發及製造，確保品質穩定及產能彈性，發揮垂直整合效益；亦將IT技術與電能結合，發展橫向整合策略，聚焦在電池系統高度的原生性與一體性的整合。今年更以「設計、客製、整合」為題參加2023年台北國際自行車展，首次展出自行設計的電池、控制器、車錶，加上中置馬達形成三電系統解決方案，展現出中置馬達及扭力感測器強大的系統整合能力。

聯永基致力於鋰電池模組開發及軟硬體整合，今年推出配備搭載感測器的中置馬達動力系統，以輕量化設計能提更高效率與高扭力的輸出，帶來強大的輔助力道，並且防水等級達到IPX6，進一步跨足至高階應用領域，能優化騎乘感受，提供一站式的電動自行車三電系統整合解決方案。

聯永基重視客戶需求，提供最高標準的電池設計、生產及製造，且能依載具用途、用戶習慣及騎乘場域等，進行客製化研發與設計，並結合軟硬體及IOT物聯網技術，調校整合系統部件，提升電池電機效能及騎乘舒適度。

此外，聯永基亦陸續取得國際專業機構的安全認證，並獲歐洲、北美及澳洲等品牌廠青睞，並已與台灣多家電動自行車組廠合作，透過長時間積累各應用領域行業知識，達成「客戶（組裝廠）」及「客戶的客戶（電動自行車品牌廠）」三贏之目標。

電動自行車 電池模組

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