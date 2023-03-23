快訊

影／台南文化中心工地驚傳鷹架坍塌 救出被埋混凝土1女工人

經典賽／日媒挖出大谷高中夢想 人生清單曝光「已實現大半」

宏國外長率團出訪大陸 我外交部立刻召回駐宏都拉斯大使

台積電5/4奈米晶片銷售額 預計今年增加1000億元新台幣

集微網／ 集微網

集微網消息，據台媒電子時報報道，業內消息人士稱，預計台積電今年的收入增長大致與去年持平，但5/4nm芯片銷售額將增加1000億元新台幣（約合33億美元）。

據悉，台積電2022年5/4nm芯片銷售額總計5876億元新台幣，今年這部分的收入可能接近新台幣7000億元新台幣。

消息人士指出，台積電的5nm工藝已經成為代工廠的“金母雞”。台積電5nm製程的晶圓定價比7nm製程高出5000美元，5/4nm的營收佔比已經高於7/6nm。台積電5/4nm的晶圓價格估計約為15000美元，最近該工藝系列的訂單顯著增加，例如英偉達的A100、H100 AI GPU以及面曏中國大陸的A800等處理器。

此外，台積電今年下半年將N3E（N3的增強版）投入量產，屆時3nm芯片可以給台積電產生可觀的收入。預計到2023年底，3nm製程的銷售額將佔台積電代工總收入的5%，到2024年這一比例將進一步增加。而5nm工藝系列仍將繼續承受巨大的負擔，以維持台積電每年53%的毛利率。

台積電16/12nm和28/22nm工藝利用率的回升，將是該公司今年下半年恢復營收能力的另一個積極因素，這兩個工藝平台均佔台積電代工總收入的10%。

台積電各工廠有恢復產能利用率的跡象。消息人士稱，由於客戶訂單有較大調整，預計提供16/12nm製程的Fab 14 B廠的產能利用率將從Q3反彈至80%以上。主要生產28nm製程的15 A廠，產能利用率將從Q2的85-90%到今年下半年恢復到100%；主要生產7/6nm製程的15 B廠的產能利用率一度降至40%以下，將在今年下半年逐步恢復。

（校對/趙月）

台積電 台幣

延伸閱讀

英飛淩押注氮化鎵，將其視為功率半導體新一輪重要的增長點

台積電由黑翻紅 帶動大盤急拉上揚89點

台股開盤下跌48點 台積電開盤下跌5元

小摩：權王評等 優於大盤

相關新聞

台積電5/4奈米晶片銷售額 預計今年增加1000億元新台幣

集微網消息，據台媒電子時報報道，業內消息人士稱，預計台積電今年的收入增長大致與去年持平，但5/4nm芯片銷售額將增加1000億元新台幣（約合33億美元）。

低軌衛星戰國時代 誰稱英雄？

即將有第三家低軌衛星營運商Kuiper邁入商轉，將挑戰SpaceX、OneWeb的地位，而今年的衛星展更是眾「星」雲集，台灣參展業者比往年更熱絡，凸顯出台廠競爭力。

黃仁勳：AI能克服摩爾定律死亡 AI營收未來一年將暴增

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，在摩爾定律終結後，人工智慧（AI）將持續推動科技往前創新。他也預期，AI營收占比未...

中高端智能手機當道 2022年出貨逆勢成長

集微網報導，受疫情、經濟、庫存等多因素影響，智能手機市場遭受重挫，2022年全球智能手機市場出貨量創下近年來新低。

輝達黃仁勳提出超級電腦租賃模式 將引爆新一波晶片需求

繪圖晶片（GPU）大廠輝達舉辦的GTC大會主題演講於台灣時間21日午夜登場，輝達執行長黃仁勳表示，人工智慧的「iPhon...

輝達旗艦產品「降級版」 獲陸廠採用

路透報導，因應美國禁令，主宰人工智慧（AI）晶片市場的GPU大廠輝達已將其旗艦產品H100修改可以合法出口到中國大陸的「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦