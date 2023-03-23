台積電5/4奈米晶片銷售額 預計今年增加1000億元新台幣
集微網消息，據台媒電子時報報道，業內消息人士稱，預計台積電今年的收入增長大致與去年持平，但5/4nm芯片銷售額將增加1000億元新台幣（約合33億美元）。
據悉，台積電2022年5/4nm芯片銷售額總計5876億元新台幣，今年這部分的收入可能接近新台幣7000億元新台幣。
消息人士指出，台積電的5nm工藝已經成為代工廠的“金母雞”。台積電5nm製程的晶圓定價比7nm製程高出5000美元，5/4nm的營收佔比已經高於7/6nm。台積電5/4nm的晶圓價格估計約為15000美元，最近該工藝系列的訂單顯著增加，例如英偉達的A100、H100 AI GPU以及面曏中國大陸的A800等處理器。
此外，台積電今年下半年將N3E（N3的增強版）投入量產，屆時3nm芯片可以給台積電產生可觀的收入。預計到2023年底，3nm製程的銷售額將佔台積電代工總收入的5%，到2024年這一比例將進一步增加。而5nm工藝系列仍將繼續承受巨大的負擔，以維持台積電每年53%的毛利率。
台積電16/12nm和28/22nm工藝利用率的回升，將是該公司今年下半年恢復營收能力的另一個積極因素，這兩個工藝平台均佔台積電代工總收入的10%。
台積電各工廠有恢復產能利用率的跡象。消息人士稱，由於客戶訂單有較大調整，預計提供16/12nm製程的Fab 14 B廠的產能利用率將從Q3反彈至80%以上。主要生產28nm製程的15 A廠，產能利用率將從Q2的85-90%到今年下半年恢復到100%；主要生產7/6nm製程的15 B廠的產能利用率一度降至40%以下，將在今年下半年逐步恢復。
（校對/趙月）
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