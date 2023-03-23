面試該老實說要請長假嗎？人力銀行建議這麼做

在科技業缺工的情況下，企業越來越注重員工福利和工作環境，並且積極營造友善的工作氛圍招攬人才；對於求職者而言，請假和休假等福利措施也越來越受到重視。

1111人力銀行發言人黃若薇今（23）日表示，現在科技業相對友善，缺工的情況下也更加注重員工福利，休假和請假等措施不會對求職者的錄取產生負面影響。如果求職者認為在面試時主動告知會影響自己的表現，也可以在面試結束後，盡快通知雇主。重要的是，雇主需要了解求職者的個人情況，以做出更好的決策和管理，企業也應該注重員工福利，營造友善的工作環境，讓員工能夠在工作中得到更好的支持和關注，有助於企業人才久留。

近期PTT Tech_Job版上有鄉民提問「面試時會主動告知不久後要請陪產假嗎？」，引發熱烈討論，在該篇文章中，原PO提到自己即將請陪產假，卻不知道在面試時是否應該主動告知面試官。不少網友認為，請假是自己的權益，且若連七天假都不能請，那「這家公司大可不要」。

原PO提到自己即將請陪產假，卻不知道在面試時是否應該主動告知面試官。鄉民們紛紛在文章下方留言，有些人認為應該在面試時主動告知，以維護雙方的權益，讓雇主有時間做好準備；而也有人認為在面試時不必告知，因為這是個人私事，不影響能力和工作表現。而多數網友則支持「老實說啊，如果這樣就不錄取更好，這種公司不必去」、「7天也不給請？這三小爛公司？你還想去？」、「不讓你請的公司自己走人比較實際」。

根據1111人力銀行資料庫顯示目前工作機會數達64.7萬筆，表明整體產業徵才熱度未減，光是科技資訊業相關工作機會數就有近六萬筆。1111人力銀行發言人黃若薇表示，全台校園徵才活動從3月起跑，許多知名企業都會進駐學校宣傳，包括大型金控、餐飲集團、半導體業及電信業等，建議畢業生及在校同學不妨利用此機會，搜集就業市場資訊並了解不同的企業文化，也可利用免費的社群媒體內容掌握最新科技資訊，為職涯起步做好充足準備。

黃若薇指出全民迎接數位時代來臨，1111人力銀行和「科技島」社群網站合作，集結專家學者共同開設免費線上課程( https://www.1111.com.tw/200493/ )，有台大資工系副教授陳縕儂、連續7年美國微軟全球最有價值專家MVP李啟龍、知名Youtuber科技旅人毛巾、核果智能科技執行長李厚均以及台灣人工智能產業協會講師孫善堂等人接棒開講，只要登入1111會員即可免費報名上課。