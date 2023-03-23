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遠傳、中研院生態學者 辦首屆電信業生物多樣性研習會

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
遠傳電信舉辦首屆電信業經濟活動生物多樣性影響研習會。圖／遠傳電信提供
遠傳電信舉辦首屆電信業經濟活動生物多樣性影響研習會。圖／遠傳電信提供

遠傳電信昨（22）日舉辦全台首屆「電信業經濟活動生物多樣性影響研習會」，邀請中央研究院生物多樣性研究中心（中研院多樣中心）7位研究人員推廣生物多樣性的重要性，除了就電信業經濟活動對生態環境影響進行評估及討論，遠傳也邀請300多家供應商夥伴共同響應，期望一起找出能兼顧經濟發展、同時降低經濟活動對生態系統衝擊的解方，為後代子孫留下豐富的生物資產。

遠傳電信法務法規暨採購群資深副總經理李和音表示，人類的經濟活動必然會對環境造成影響，如何將影響降到最低，與環境共榮、共好是重要課題。去年底甫落幕的聯合國生物多樣性公約締約方會議COP15中，提醒上百萬種生物正瀕臨滅絕，因此，除了減少碳排放，產業也需同等重視經濟活動對生態的衝擊，並積極承擔保育生態的責任，這也是遠傳的永續策略之一。這次遠傳引領業界舉辦「電信業經濟活動生物多樣性影響研習會」，希望能起到示範作用，讓其他電信業者、企業一起加入保護生物多樣性的行列，讓下一代也能持續擁有美好且豐富的生態環境。

中研院多樣中心代理主任陳國勤表示，生物多樣性是全球關注的議題，與全球的陸地總面積相比，台灣是一個超小的島嶼。但因為台灣棲地歧異度高，有超過三千九百米高的玉山，在東部海域也有超過四千米深的海床，讓我們擁有全球2.5%之物種。台灣本土生物多樣性之保育及永續利用十分重要，這也是多樣中心的主要任務。如果要做好保育，最基本就是要了解和學習生物及其所處之生態環境。

首屆「電信業經濟活動生物多樣性研習會」會後，遠傳也將要求關鍵供應商簽署「生物多樣性承諾書」，以確實將生物多樣性納入其未來經營考量中。

遠傳電信 生態 中研院

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