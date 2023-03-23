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中高端智能手機當道 2022年出貨逆勢成長

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蘋果取得600美元以上中高端機型智能手機75%的市佔率，遙遙領先三星。 路透
蘋果取得600美元以上中高端機型智能手機75%的市佔率，遙遙領先三星。 路透

集微網報導，受疫情、經濟、庫存等多因素影響，智能手機市場遭受重挫，2022年全球智能手機市場出貨量創下近年來新低。

相較之下，中高端智能手機卻更顯「晴好」。據Counterpoint表示，600美元以上中高端機型出貨量逆勢成長1%，在整體手機市場的佔有率已經上升至21%，是有史以來第一次超過20%。並且，銷售值市佔率首度突破55%，比2021年的49%成長6個百分點。

從市場來看，蘋果仍是最大贏家，取得該價位智能手機75%的市佔率，遙遙領先於三星，其市佔率從2021年的17%下滑至2022年的16%。

而與台灣供應鏈緊密相關的Google，在Pixel手機中導入自家開發的處理器Tensor且明顯提高拍照能力、AI能力與電池續航力之後，也在緩慢地打開市場，2022年在600美元以上智能手機市場佔有率上升至1%，出貨量則年增118%，相當於252萬部。

市佔率 高端 疫情

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