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淪詐騙簡訊來源遭NCC罰450萬 亞太電信：考慮提行政訴訟

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
NCC今日決議，亞太電信未實用電信戶身分查核，合計裁處罰鍰450萬元。圖／亞太電信提供
NCC今日決議，亞太電信未實用電信戶身分查核，合計裁處罰鍰450萬元。圖／亞太電信提供

NCC（國家通訊傳播委員會）委員會今（22）日決議，亞太電信未落實電信用戶身分查核，合計裁處罰鍰450萬元，這也是NCC首度重罰電信業者這麼高的罰款。

NCC說明，亞太電信3件裁處案，源於111年6月20日內政部警政署刑事警察局追查詐騙簡訊來源。

首先，在「企業便利簡訊服務」案方面，NCC表示，亞太電信受理用戶申辦並代為發送簡訊，但未查核用戶身分，即予代發簡訊提供電信服務，裁處150萬元，並應於1個月內提交改正報告。

其次，在「全方位管理投顧企業社」案方面，經內政部警政署刑事警察局偵查，該案門號被使用於發送投資詐騙簡訊，導致致多人受害、民眾財產損失慘重，亞太電信知悉其企業用戶門號並非自為使用、而是提供不特定第三人使用時，並未依規定對該實際使用門號者實施雙證身分查核，裁處250萬元，並應於1個月內提交改正報告。

第三，在「Starlink Media Co. Ltd.」案方面，亞太電信受理該公司申辦門號時，未確實核對該企業用戶身分證明文件正本，裁處50萬元，並應於1個月內提交改正報告。

NCC強調，電信事業對其所獲核配電信號碼，負有使用管理之責，應確實落實用戶身分查核，以有效掌握及確認使用電信號碼之用戶身分，避免電信號碼供未知身分人士非法使用；此外，按行政罰法第18條第1項規定，審酌違反行政法上義務行為應受責難程度、所生對社會秩序影響廣泛，及因違反行政法上義務所得利益，會加重處罰，以督促電信業者加強管理避免僥倖心態。

對於NCC裁罰450萬元一事，亞太電信回應，「有關亞太電信遭主管機關裁處乙事，亞太電信深感遺憾。對於本裁罰案，待收到正式函文後，針對主管機關對本案之事實認定及法律適用如有疑義，將提起行政訴訟。」

另外，亞太電信表示，「對於不肖業者申請門號從事違法犯罪行為，本公司已於知悉第一時間，便將涉案申請門號公司之涉及不法門號及其他申請門號予以停話，並配合檢調凍結其近千萬元款項，降低受害者損害。」

亞太電信 NCC 詐騙

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