華碩攜手台科大 推動「國際人才計畫」

在經濟全球化的趨勢下，為有效掌握關鍵技術人才，打造長期核心競爭力，品牌大廠華碩（2357）宣布與國立台灣科技大學共同推動國際人才計畫，以提撥經費設置獎助學金、提供企業訓練、實習與正職職缺的方式，延攬全球優秀青年學子齊聚台灣。首屆招生獲得熱烈回響，共吸引數百名的外籍學生報名！華碩盼透過國際產學共育，廣納海內外菁英，創建面向國際的科技人才庫。

華碩共同執行長許先越表示：「華碩與台灣科技大學共同推動國際人才計畫，華碩以企業角色提供資源、台科大提供學術教育，共同培育國際學子，最終也希望以人才驅動台灣科技產業成長、達到提升國際競爭力的正向循環。」

鑑於企業全球布局已成常態，華碩此次與台科大合作，不僅設立「ASUS Scholarship」，提供就讀電子、電機、資工相關系所的碩士班同學在學期間之兩年學雜費、每月生活補助金、來回機票與中文學習課程費用，每位除了補助高額獎學金外，也提供寒暑假實習機會，由職場教練親自指導，培養專業能力與增加實務經驗，充分給予學以致用的發揮舞台。華碩積極延攬世界級優秀人才、整備研發能量，持續朝數位新世代備受推崇的科技創新領導企業的願景邁進。