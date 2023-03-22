美官方傳將公布限制在陸投資半導體措施 供應鏈續調整

彭博社等外電報導，美國官方傳將公布限制在中國大陸投資半導體措施新的細節，相關措施是先前美國《晶片和科學法案》後續補助取得的細節，將限制相關取得補助廠商在中國大陸投資，業界預期，後續供應鏈續調整將更明顯，目前涉及較敏感的網通伺服器廠商都已要求供應商中高階產品在大陸以外生產。

依據彭博社等外電報導，拜登政府將在本周二宣布《晶片和科學法案》將禁止獲得補助的公司在中國大陸投資先進製程超過10萬美元上限。

雖然上述細節尚未經美國官方正式公布，但業界認為，由於半導體投資動輒上億美元、例行設備維護汰舊換新也絕對超過此金額，若相關限制確實為10萬美元等於可確定有意取得美國相關補案補助的廠商將大舉放緩在中國大陸投資。

此外，在美國政策與出口管制下，先前已有不少美國大型投資機構調整在中國大陸投資策略，不少曾看好中國市場潛力的基金機構陸續調整投資。

美國大型投資機構Vanguard在兩年前已決議撤出中國投資，外電報導，該機構近期也將陸續結束先前在中國大陸的剩餘投資，包含關閉上海子公司與退出和阿里巴巴集團相關機器人合資公司。