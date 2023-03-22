快訊

何博文參選淡水 賴清德扮要角鞏固湧言會與正國會合作

大學實測ChatGPT寫報告結論一樣 恐違反學倫衝擊高教

救回被俄國「綁架」的孩子：烏克蘭父親的千里尋兒記

經濟日報創新論壇／簡又新：這是大時代的轉變要跟上

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

中華民國無任所大使暨台灣永續能源研究基金會董事長簡又新今（22）日表示，淨零排放、綠色經濟是世界的趨勢，這是一個大開大闔的時代，而且綠色經濟未來有30年的黃金期，我們要把握機會，創造商機，他強調，淨零轉型會拉開先進國家與落後國家的距離，我們必須跟上。

由經濟日報、遠傳主辦的「2023創新論壇－打造綠色新經濟」，今日在台北國際會議中心舉行，簡又新以「綠色經濟、零碳進擊」為題進行專題講座，他強調淨零排放、綠色經濟將影響各行各業，且人民的食衣住行也受到極大影響，這是大時代的轉變，來的速度非常快，不跟上時代，將來前途會非常辛苦。

他說，何謂綠色經濟，是2012年聯合國世界大會中特別強調ESG，全球要減少碳排、減少汙染、增加能源使用效率。2015至2050年全球變化非常快速，巴黎協定還在談不要超過攝氏2度，但當時有很多小國反對，因為上升1.5度就也很多小島可能會被淹沒了，所以要求訂為1.5度，並講求碳中和，因為天候變化太大，不減不行。

他認為，這是一個大開大闔的時代，我們必須要有決心來做，不能落後，不轉型將坐以待斃，所以觀念上要轉變，生產方式、生活方式、商業模式才會跟著轉變，例如這幾年電動車興起，各國也開始禁賣新汽車及柴油車，如哥斯大黎加、挪威、英國、美國加州、日本、歐盟等，所以淨零碳排、綠色經濟的時代來的非常快。

簡又新表示，歐盟今年10月1日要開始實施碳邊境調整機制，除了鋼鐵、水泥，也包括螺絲螺帽，這個產業是台灣標準的中小企業，台灣是外貿國家，這個做下去，影響非常大，產業要及早因應。因為要繳碳費、碳稅，所以所有物價都會因此跟著上漲，這叫「綠色通膨」，而且碳交易出現後，會影響國際貿易，現在產業流行「碳焦慮」，因為不知道要交多少碳費，所以要先做碳排查，不然不知道要繳交多少。

他指出，所有上市公司老闆的教育程度高、經驗好，但聞道有先後、術業有專攻，未來碳權會愈來愈重要，而碳權是有學問的，不懂的話易判斷錯誤，目前我們尚未給碳權，不過碳權相當複雜，產業要及早注意。

雖然淨零排放、綠色經濟對產業的影響很大，但簡又新認為，因為這是新時代的開啟，全部重新開始，所以各種商機也會跟著出現，他強調，在這個大開大闔的時代，企業要往前走，未來會有30年的黃金時代，到處是機會，要能夠把握住，而且減碳成功必須大家一起來，光靠一家企業是做不到的。

歐盟 巴黎協定

延伸閱讀

經濟日報創新論壇 井琪：遠傳以科技力、行動力來推動永續

近600位建築師大會 侯友宜籲攜手打造淨零城市

經濟日報社論／美中貿易戰五周年觀測

經濟日報社論／電價選擇性調漲 無法抗通膨

相關新聞

輝達與台積電合作 AI加速技術將運用在2奈米製程

輝達執行長黃仁勳21日宣布「人工智慧（AI）的 iPhone 時代已經開始了」，除了與微軟、谷歌母公司 Alphabet...

獨家直擊／鴻海國際大廠接單不斷 主因這點跑不掉

鴻海（2317）北美電動車布局再傳喜訊，客戶群從既有策略合作夥伴Lordstown、美國電動曳引車業者Monarch Tractor，以及Fisker等之外，在美國降低通膨法（IRA）推波助瀾下，美日韓歐四大傳統車廠都來找鴻海洽談電動車代工。鴻海預估，2023下半年開始在美國俄亥俄州廠量產傳統大車廠產品，2024年進入爆發期。

獨家直擊／鴻海美電動車廠效率超高 員工歡喜做

鴻海（2317）在2022年5月完成自Lordstown手中收購美國俄亥俄州的電動車工廠之後，本報記者近期赴美直擊，是鴻海取得該廠區後，首度讓外界一窺內部神祕面紗，高度自動化生產線，以及當地員工徹底展現美國中西部人的豪邁特性，是這座工廠給人的第一印象。

獨家直擊／鴻海美電動車廠有多強？客人第一次看廠就下單

鴻海（2317）美國威斯康辛州園區首度對外開放，本報記者赴美直擊，目前鴻海在威州園區有四棟建築，主要為生產伺服器的智慧製造中心（SMC）、高速運算與資料中心（Dada Center），以及多用途建築（MPB）。

南部工業地產價格基期偏低 成自用型買方首選

近年南部工業地產因價格相對較低，加上台積電（2330）擴廠效應，吸引眾多高科技產業、電子製造業等企業南下布局。近期世邦魏...

經濟日報創新論壇／簡又新：這是大時代的轉變要跟上

中華民國無任所大使暨台灣永續能源研究基金會董事長簡又新今（22）日表示，淨零排放、綠色經濟是世界的趨勢，這是一個大開大闔...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦