經濟日報創新論壇／簡又新：這是大時代的轉變要跟上

中華民國無任所大使暨台灣永續能源研究基金會董事長簡又新今（22）日表示，淨零排放、綠色經濟是世界的趨勢，這是一個大開大闔的時代，而且綠色經濟未來有30年的黃金期，我們要把握機會，創造商機，他強調，淨零轉型會拉開先進國家與落後國家的距離，我們必須跟上。

由經濟日報、遠傳主辦的「2023創新論壇－打造綠色新經濟」，今日在台北國際會議中心舉行，簡又新以「綠色經濟、零碳進擊」為題進行專題講座，他強調淨零排放、綠色經濟將影響各行各業，且人民的食衣住行也受到極大影響，這是大時代的轉變，來的速度非常快，不跟上時代，將來前途會非常辛苦。

他說，何謂綠色經濟，是2012年聯合國世界大會中特別強調ESG，全球要減少碳排、減少汙染、增加能源使用效率。2015至2050年全球變化非常快速，巴黎協定還在談不要超過攝氏2度，但當時有很多小國反對，因為上升1.5度就也很多小島可能會被淹沒了，所以要求訂為1.5度，並講求碳中和，因為天候變化太大，不減不行。

他認為，這是一個大開大闔的時代，我們必須要有決心來做，不能落後，不轉型將坐以待斃，所以觀念上要轉變，生產方式、生活方式、商業模式才會跟著轉變，例如這幾年電動車興起，各國也開始禁賣新汽車及柴油車，如哥斯大黎加、挪威、英國、美國加州、日本、歐盟等，所以淨零碳排、綠色經濟的時代來的非常快。

簡又新表示，歐盟今年10月1日要開始實施碳邊境調整機制，除了鋼鐵、水泥，也包括螺絲螺帽，這個產業是台灣標準的中小企業，台灣是外貿國家，這個做下去，影響非常大，產業要及早因應。因為要繳碳費、碳稅，所以所有物價都會因此跟著上漲，這叫「綠色通膨」，而且碳交易出現後，會影響國際貿易，現在產業流行「碳焦慮」，因為不知道要交多少碳費，所以要先做碳排查，不然不知道要繳交多少。

他指出，所有上市公司老闆的教育程度高、經驗好，但聞道有先後、術業有專攻，未來碳權會愈來愈重要，而碳權是有學問的，不懂的話易判斷錯誤，目前我們尚未給碳權，不過碳權相當複雜，產業要及早注意。

雖然淨零排放、綠色經濟對產業的影響很大，但簡又新認為，因為這是新時代的開啟，全部重新開始，所以各種商機也會跟著出現，他強調，在這個大開大闔的時代，企業要往前走，未來會有30年的黃金時代，到處是機會，要能夠把握住，而且減碳成功必須大家一起來，光靠一家企業是做不到的。