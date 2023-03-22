經濟日報創新論壇／井琪：遠傳以科技力、行動力來推動永續

經濟日報今（22）日舉辦2023創新論壇「打造綠色新經濟」為主題。遠傳電信總經理井琪表示，遠傳以科技力、行動力，推動永續發展，打造一個最環保的網路，智慧節能、低碳營運，更透過發展綠色資通訊協助企業夥伴，落實能源管理、碳盤查管理，推動供應商永續採購，並落實社會責任，投入科技防疫、翻轉教育、偏鄉基礎建設、5G遠距診療，並建構永續先鋒隊。

經濟日報於3月22日舉辦2023創新論壇，以「打造綠色新經濟」為主題，邀請行政院副院長鄭文燦、遠傳總經理井琪、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、東元電機董事長邱純枝、亞泥副總兼總廠長張志鵬、聯合再生董事長洪傳獻進行專題演講。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，中華開發金控、東元電機、長榮集團、諾基亞、聯合再生能源協辦。

井琪以「科技力打造綠色經濟」為題發表演講。遠傳非政府列入的用電大戶，但一年20多億元電費，也是電費的大戶，近年遠傳積極透過各種策略節能減碳達到永續目標。井琪分享，遠傳淨零策略包含節能優先、風力光電互補、儲能為輔、結盟生態鏈創新減碳，遠傳2023年加入RE100，2030年要達到IDC、辦公室、門市百分百使用再生能源，2040年全公司百分百使用再生能源，2048年百分百淨零排放。

遠傳近年也以「內外兼修大人物（大數據、人工智慧、物聯網），落實節能減碳」，井琪表示，遠傳善用大數據人工智慧及物聯網，從企業內部做起，落實在ESG的環境、社會責任及公司治理三個面向，都以科技來驅動。

井琪舉例表示，基地台用電占遠傳用電量75%，2020年遠傳推出5G服務，拿下國際測速機構評比世界5G網路速度最快，但當時基地台數量比同業少3,000多站，在優良的消費者體驗下，更以AI優化選站，打造一個最環保的網路。

井琪指出，AI選址精準布建，優化5G網路，極大化網路效益，透過分析每年換機的iPhone用戶生活圈，加上4G傳輸流量數據，來設置5G剛開台時的1,000站基地台，另外，行動網路建置特性，一個區域需三個基地台互相備援，在傳輸量較低的時候，透過混頻及休眠，減少基地台用電。

井琪表示，透過AI選址及混頻、休眠，每年可以減少5萬噸碳排，大約是128座大安森林公園吸碳量，未來整併亞太電信可以少掉一套網路，2024年要讓3G網路落日，減少1.2萬台的3G基地台，對於碳排減少也很大幫助，不僅遠傳，所有電信業者都會讓3G網路落日。

在打造最環保的網路基礎下，遠傳積極參與回收再應用，從設備裝載、拆解分類、金屬、分離金屬與非金屬，煉解到鋼棒，井琪分享，透過與愛立信合作，遠傳2022年就回收1.5萬個基地台設備（DU、RU），共有186噸汰舊設備電子材料回收比率達98.5%，比愛立信全球平均回收率還高，舊鉛蓄電池2022年回收2.3萬顆。

遠傳也積極打造智慧永續設施管理，井琪指出，機房及數據中心占遠傳用電23%，遠傳透過智能環控、自己開發能源管理系統EMS，應用在數據中心，整合能源管理平台、AI大數據機動調整機房空調、節能外氣、風牆導流、動能回收，遠傳板橋通訊園區大樓導入科技智慧永續管理，獲得鑽石級智慧綠建築，尤其一個城市中，建築占38%碳排，智慧建築多寡是智慧城市的指標。

井琪指出，遠傳從內發展綠色資通訊，以最環保的網路，智慧節能、低碳營運，達到RE100長期目標，對外也積極以綠色資通訊協助企業夥伴，包含落實能源管理碳盤查管理，永續採購。

遠傳也看準節能減碳解決方案的商機，井琪指出，行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長時，打造智慧綠燈管理系統，提升7.3萬盞路燈用電效率，剛剛與參加論壇的鄭副院長討論，當時路燈電費2億多，現在降至6,000多萬，不僅節能也省電費，此外，遠傳也將能源管理系統導入「班班有冷氣」，在全台4萬多間教室，串接台電自動需量反應平台，打造低碳校園。

另一方面，遠傳也看到電動交通驅動的商機，井琪表示，電動交通包含連網化、自駕化、共享化、電動化，從車輛與道路設施的即時訊息交換，5G輔助及自動駕駛，透過共享汽車、電動機車、單車，減少城市車輛，發展成科技服務，讓民眾放心、方便，電動化可減少六成以上碳排，公務車優先汰換，充電樁大量擴建，再生能源使用，也可強化城市韌性。

井琪指出，電動交通也驅動循環經濟，遠傳啟動電動車電池再生應用，攜手Gogoro、光陽合作，將汰換電池循環應用，對電動車來說電池須維持80%至100%才可供動力使用，低於80%的電池就可汰換，拿來做為儲能使用，包含應用在紅綠燈、重要路口，通訊設施，救災、防災，以及可攜帶的儲能應用。

井琪表示，遠傳以電動車電池打造路口號誌不斷電解決方案，電動車電池可供1.8度電，可讓交通號誌四小時以上運作，在大停電時是很重要的備援方案，繁忙交通中，號誌停電是很危險的，讓路口號誌不斷電最關鍵，此外也可應用於防、救災，已在許多縣市進行POC專案，更吸引日本官方及民間企業都對於這樣應用相當有興趣，希望未來應用於救災，慈濟也反應救災過程，家戶也需要用電，未來也可發展成行動式的供電裝置。

此外，井琪指出，再生能源太陽能也可協助淨零，例如中油積極轉型，打造台灣中油智慧綠能加油站「中油十分來電」，中油也將煉油階段的副產品「軟碳」，成功作為電池使用的負極材料，遠傳也善用太陽能營造永續環境，旗下旭天能源就協助遠東集團內公司代建電廠，對外也協助慈濟打造太陽能電網。

未來遠傳要持續以ICT、IOT強化電網韌性，建構微電網，井琪指出，過去電網朝向整合增加效率，未來採分散式提升電網韌性，而微電網更需要重視多元化能源組成，併網或不併網的管理，用電端的調度也需要電源管理系統EMS結合AI、大數據等科技力，來建構防災型微電網、離島型微電網及社區型微電網。

遠傳也打造再生能源的光電管理系統整合，由遠傳地端EMS負責蒐集設備，運轉數據，進行分析，快速反應，在透過遠傳物聯網平台進入雲端EMS，彙整分散場域設備，大數據分析及遠端控制，API經濟效益應用等，可進行經濟調度及碳盤查。

井琪認為，淨零從「碳盤查」開始，遠傳攜手台灣微軟合作，延續淨零及數位雙轉型的戰略合作，推出「企業碳盤查服務」，以遠傳能源管理系統（EMS）結合微軟永續雲，助企業一站式智慧管理能耗及碳排，打造世界級綠色供應鏈。

井琪強調，遠傳持續以科技力、行動力，推動永續發展，不僅打造一個最環保的網路，智慧節能、低碳營運，更透過發展綠色資通訊協助企業夥伴，落實能源管理、碳盤查管理，推動供應商永續採購，並落實社會責任，投入科技防疫、翻轉教育、偏鄉基礎建設、5G遠距診療，並建構永續先鋒隊。