經濟日報創新論壇／井琪：運用科技 驅動再生循環經濟

經濟日報今（22）日舉辦2023創新論壇「打造綠色新經濟」。遠傳電信總經理井琪致詞表示，淨零減碳，從源頭開始，運用新科技，讓資源原材料及廢棄物，回到產業鏈中不斷循環，節能減碳、能源再生是全球課題，有需求就有市場，危機就是轉機，深耕永續是共同責任，也希望創造共好。

經濟日報於3月22日舉辦2023創新論壇，以「打造綠色新經濟」為主題，邀請行政院副院長鄭文燦、遠傳總經理井琪、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、東元電機董事長邱純枝、亞泥副總兼總廠長張志鵬、聯合再生董事長洪傳獻進行專題演講。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，中華開發金控、東元電機、長榮集團、諾基亞、聯合再生能源協辦。

井琪致詞時表示，新冠肺炎讓大家減少飛行、移動，地球得以休息，也讓全球思考在經濟策動下，是否過了頭，疫情來了之後，讓地球有喘息空間，但2021年疫後反彈，經濟大幅復甦2021年全球碳排增加6%，來到363萬噸的新高，大氣層中二氧化碳濃度也越來越高。

井琪分享，2015年《巴黎氣候協定》各國同意本世紀末以前要控制地球升溫在攝氏2度內，但2010年到2019年是有史以來最熱的十年，但要搶救1.5度溫控目標，我們恐僅剩下9年至30年，而氣候對於地球影響非常大，包含海平面上升等，但溫度降低0.5度C，則可使缺水危機人口減少50%，上藝人避免因為氣候貧窮等。

此外，井琪也表示，過去過度經濟成長造成資源浪費，沒考慮環境及生態，現在要努力補救，過去經濟發展「搖籃到墳墓（Cradle to Grave）」，從開採天然資源、生產、使用到廢棄，丟棄天然資源，廢棄物越來越多。

井琪強調，談到淨零減碳，從源頭開始，從「搖籃到搖籃（Cradle to Cradle）」，要讓取用資源的源頭可以循環再生，包含循環經濟，減少大量生產，減少應用，也有新商業模式的誕生，重新定義廢棄物，重新設計產品與製程，改變消費者習慣，運用新科技，讓資源原材料及廢棄物，回到產業鏈中不斷循環。

井琪也把循環經濟穿在身上，她分享，自己有一件牛仔外套，外套來自一個「Story wear」，店主曾分享一個服裝品牌每年做5億件衣服，但全球人口也才70億人，穿得快丟的也很快，每分鐘有483件衣服被丟掉，到回收場勘查，發現棉質、牛仔褲分別是回收前兩名，因此採用牛仔褲回收重新設計，以手工打造成衣服，雖然不會大量生產，卻也帶動大量就業，善用勞動資源，就是一個循環經濟的體現。

井琪表示，「搖籃到搖籃（Cradle to Cradle）」是現在政府及企業關鍵，台灣2050淨零轉型的十二項關鍵計畫，2023年至2030年帶動4兆民間投資，形成四大供應鏈，可以產生5.9兆的產值，減少7,200至7,600萬噸碳排。

井琪認為，只要有人花錢，就會有人賺錢，因此有商機，也有轉機，政府推動的12個關鍵計畫中，包含資源循環零廢棄帶動四個關鍵產業鏈，遠傳可以透過通訊、AI、大數據、物聯網、雲端、資安等綠色資通訊技術來推動循環經濟、電動交通、智慧節能、能源管理等，同時延伸、拓展綠色資通訊商機。

此外，聯合國也定義綠色經濟五大原則包含人類福祉、社會公平、地球限度理論、效率與充足性、優良治理政策與公民教育，井琪表示，所有人類繁榮接來自健康自然環境，更要認知低碳性、節約資源、多樣性及循環性，公民教育非常重要，綠色經濟基礎是建立在民主問責、公民教育，公司與政府治理也扮演絕對重要角色。

最後井琪指出，節能減碳能源再生是全球課題，有需求就有市場，危機就是轉機，深耕永續是共同責任，也希望創造共好。

下午經濟日報創新論壇高峰座談則以「打造循環經濟生態圈」為題，邀請台灣經濟研究院董事長吳中書擔任主持人，中鋼總經理王錫欽、台灣諾基亞通信行動網路事業部業務總監鄭志中、日月光投控行政長汪渡村、遠傳網路暨技術群副總盧祖耀參與對談。