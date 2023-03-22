工研院生醫所 今年將成立兩家生技新創公司

工研院昨（21）日發表2023生醫產業關鍵趨勢，分別從藥物傳輸、異體細胞治療、及腦神經數位治療三領域點出未來發展重點。生醫與醫材研究所所長林啟萬表示，針對「光學同調斷層掃描（Optical Coherence Tomography; OCT）」與「體溫感應水膠材料」兩大技術，今年有機會成立兩家新創公司。

工研院表示，蛋白降解藥成為新藥開發的主流之一，藥物傳輸技術更是兵家必爭。工研院鎖定前列腺癌投入蛋白降解新藥的研發，這項「口服AR-V7 PROTAC-148藥物」是第一個具口服藥效之AR-V7蛋白質降解藥物，能解決患者對目前臨床藥的抗藥性問題，該藥物源自於ITRI-PROTAC技術平臺，具備近百種的結構組合，還可應用於其他變異蛋白相關的癌症及罕病，目前正尋找業者技轉中。

生醫與醫材研究所副所長呂瑞梅認為，蛋白降解藥和核酸藥物將成新顯學。其中，蛋白降解藥在熱潮延續中，靶向RNA將成新星；核酸藥物其一是針對目標mRNA進行轉錄調控，近年由於技術突破，核酸藥物帶來精準治療潛力，吸引大廠投資或與新興廠商結成策略結盟，針對罕見疾病、心血管、呼吸道、神經性疾病藥物標靶開發，補足自身核酸藥物產品線。

針對異體細胞治療部份，工研院表示，「再生醫療雙法」進入立法階段，國際研發趨勢轉向異體細胞治療，off-the-shelf（立即可用）、自動化生產成為產業新動能。工研院已打造一座產量可達數萬劑的「異體MSC骨髓幹細胞原料庫」，將可應用於心肌、難癒合之傷口/骨折、自體免疫疾病（異位性皮膚炎、紅斑性狼瘡）等治療。

工研院異體細胞治療研發，已完成符合臨床要求之生產與品質驗證，並以完整動物試驗確認安全性與療效，獲得衛福部核准進行兩項臨床試驗，第一是急性心肌梗塞，已技轉台寶生醫，並進入臨床一期試驗中；第二是糖尿病傷口修復，已獲准進行臨床試驗，並與業者洽談技術轉移中。

生醫與醫材研究所副所長沈欣欣認為，再生醫療熱潮將進入「工廠化」，為衝刺細胞治療量產，國際也出現公私聯盟合作，以加快再生與生物製劑量產技術。工研院已開發出臺灣第一座貼附型細胞自動化生產系統，結合機械手臂，可客製化搭配不同模組打造出專屬設備，可生產「貼附型幹細胞、體細胞」作為生物製劑或生物藥品，應用範圍包含：細胞治療產品、細胞組織再生修復等用途，已取得臺灣、美國專利，目前正與業者洽談技轉中，有望帶動國內細胞培養產業，轉型為工業化生產。

針對腦神經數位治療項目，工研院表示，2022年全球神經調節裝置市場規模為66.0億美元，預估至2026年成長至83.8億美元，年複合成長率為6.2%。看準市場龐大的疼痛治療市場，數位治療逐漸轉向神經與認知疾病治療。

工研院目前也針對帕金森氏症的主流治療方法「深腦刺激術」，開發一套全球首見的「微創式OCT術中輔助導引監控系統」，應用「光學同調斷層掃描（Optical Coherence Tomography; OCT）」技術，並將進一步結合AI人工智慧，可在開刀時提供顱內斷層影像及組織辨識，協助醫師改善現有臨床技術限制，進而提高手術成功率，預計今年將送件人體試驗。

林啟萬表示，針對OCT的這項技術與另一項「體溫感應水膠材料」技術，今年有機會成立兩家新創公司。