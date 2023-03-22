輝達與台積電合作 AI加速技術將運用在2奈米製程

輝達執行長黃仁勳21日宣布「人工智慧（AI）的 iPhone 時代已經開始了」，除了與微軟、谷歌母公司 Alphabet合作及甲骨文等公司合作，推出一系列強大的新AI生成技術，以加速包括工業、汽車、醫 療、物流和零售等行業進行數位轉型，提升生產力。

黃仁勳也首度透露與台積電、艾司摩爾（ASML）及新 思科技四方共同合作，將AI加速演算技術導入晶圓製程最關鍵的微影製程，預計今年6月導入台積電2奈米製程試產，助攻縮短台積電2奈米良率拉升時程。

黃仁輝說，晶圓製程中的微影製程，是一項產生大量圖案成形工作量製程，每年耗費數百億個中央處理器（CPU）工作小時，台積電每年龐大的資本支出中，就必須花費相當高比重，建立大型資料中心，建置全年無休的光罩系統。

而且先進製程中，須採用一台叫價高達2.5億美元的極紫外光（EUV）微影設備，透過強大的雷光，每秒發射50000次打在液態錫上，並將其蒸發並產生13.5奈米的極紫外光，再透過多層膜反射鏡進行精細度達到3奈米以下的圖案成像。

黃仁勳說艾司摩爾的這套微影系統，可說簡直對一片12吋的晶圓施以魔法。

同樣的黃仁勳也透露經與台積電、艾司摩爾及矽智財供應大廠新思科技四方的合作，經歷4年開發，輝達完成全新的AI加速技術Culitho，這是一個用於運算式微影函式庫，將可縮短先進製程晶片的光罩時程、拉升良率並大幅減低晶圓製作的能源耗用。

他舉輝達新一代加速器處H100為例，製程有89層光罩，若依傳統製作時間，每一層光罩需要長達二周製作期，但台積電導入輝達的Culitho後，製作一層光罩將縮短只剩8小時，且功耗降至只有原來的七分之一。

黃仁勳並預告台積電將把這套AI系統，在今年6月導入2奈米試產，用於提升2奈米製程良率，並縮短拉量產時程。

此外，輝達公布一項名為「DGX Cloud」的新服務，表示該服務將讓企業和軟體開發人員透過瀏覽器登入即可獲得超級電腦的運算能力。

輝達並發布一項名為「AI Foundations」的服務，將可協助企業訓練公司自訂的人工智慧模型，進而創建類似 ChatGPT 或 Dall-E圖像創建系統的產品，並且可以使用已擁有的專門數據進行微調。

黃仁勳也在演說中宣布，輝達全球醫療器材龍頭美效力（Metronic）合作，運甪將輝達新開發的AI智慧系統-Holoscan軟體式函庫，運用在手術導航、機器人輔助手術等。他指出全球已有75家醫療器材公司正式導入這套系統，要為軟體定義的醫療設備，建立AI人工智慧平台，將是全球醫療器材產業新變革。