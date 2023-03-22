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UWB將迎來汽車應用大爆發

集微網／ 集微網

在蘋果的帶動下，UWB在智能手機中的應用正在提速。但據 Qorvo相關負責人介紹，由於接口開放等原因，在這一領域的應用並沒有取得預期效果。

這位負責人看好UWB在汽車中的應用，他認為UWB將在汽車應用迎來大爆發，數字鈅匙是第一步，因UWB數字鑰匙比以往的藍牙、NFC等更具安全性；第二步是乘客檢測；三是精準識別腳踢動作，實現後備箱/尾門自動開啓等。

從挑戰來看，這位負責人介紹，目前UWB數字鑰匙在技術、產業鏈、量產方面均已做好準備，主要挑戰在於如何將Cost做到更優。因UWB在汽車中應用一般需部署五個節點，高端汽車最多達到9個，如能通過優化設計將部署的9個節點降到7個節點或更少，將會進一步促進應用。此外，在乘客檢測方面，可能還存在漏檢或錯檢情況，在算法的精確性和疊代方面還需要時間。

而UWB實現大規模應用，還有一大障礙是智能手機廠商與汽車廠商如何分成的問題。上述負責人認為，未來或達成妥協，UWB業也將迎來大爆發。

對於UWB技術來說，UWB芯片是最為關鍵的一環。Qorvo通過在2020年收購位於愛爾蘭的UWB芯片供應商Decawave以及總部位於法國巴黎的UWB應用軟件供應商7Hugs Labs，大大加強了Qorvo在UWB領域的實力，不僅UWB芯片具備高精度、低功耗，Qorvo還可提供包括芯片、軟件等在內的完整UWB方案，已在衆多垂直應用中大量落地。

據悉，明年特斯拉、比亞迪等新能源汽車廠商將在明年大規模部署UWB。有預測稱全球UWB的出貨量到2027年將超過12億個，6年時間增長了5倍。

特斯拉 愛爾蘭

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