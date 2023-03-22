手機市場陷高庫存泥淖／台廠分散風險 找新引擎

全球手機市場仍深陷高庫存泥淖，下半年才能看到新一代iPhone亮相，供應鏈淡季也沒閒著，透過多元布局找尋新動能。

其中，玉晶光積極卡位VR／AR新應用；鴻海衝刺雲端網路、電腦終端及元件其他產品三大應用；和碩持續轉型計畫，進軍電動車的車載事業、伺服器及5G O-RAN業務，希望擺脫iPhone營收占比過重風險。

鴻海董事長劉揚偉看好，今年電動車零組件營收上看千億元，將是好幾倍成長；至於AI伺服器營收去年已經超過2,000億元，今年在ChatGPT爆紅帶動下，雲端服務供應商（CSP）與AI伺服器需求強勁，鴻海一定會受惠。

劉揚偉強調，鴻海2022年的伺服器營收約近1兆元，當中AI伺服器約占20％，營收規模超過2,000億元，雖然市場有疑慮，但是CSP與AI伺服器強烈的需求，對算力需求龐大，鴻海受惠大，更多客戶選擇鴻海，使得市占率不斷擴大。

和碩目前電動車業務業績每年以雙位數百分比的速度成長，被視為主要轉型增長事業。和碩共同執行長鄭光志強調，「希望電動車營收占比能從現在個位數百分比，兩年內可突破一成。」

玉晶光去年以來因應VR／AR客戶訂單需求，大手筆擴產，去年前三季資本支出53.5億元，年增50%，超越前年全年，全年資本支出也將創歷史次高。