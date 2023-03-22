i14出貨轉弱 蘋鏈度小月

顯示器供應鏈顧問公司（DSCC）最新報告指出，iPhone 14系列至今年4月的面板訂單較前一代機種iPhone 13同期下滑39%。面板是追蹤iPhone出貨重要指標，該報告凸顯iPhone 14出貨動能轉弱，淡季效應較往年更甚，外界預期，鴻海、和碩、大立光、玉晶光等供應鏈跟著度小月。

依據DSCC報告，今年3月到4月，iPhone 14系列面板訂單也下滑23%，該報告把iPhone 14系列面板訂單下滑歸因於產業庫存修正、總體經濟不利因素、通膨壓力與需求放緩。蘋果先前已預告本季狀況會與去年第4季差不多，凸顯需求展望依然疲軟。

圖／經濟日報提供

蘋果供應鏈向來不評論客戶與訂單動態。不過，鴻海董事長劉揚偉先前已公開表態，今年景氣將面臨滿多的挑戰，主因這幾年疫情與俄烏戰爭造成的影響會在今年發酵，但是經過大家的努力，景氣有可能會反轉，可能要到第1季至第2季時，才會比較清楚。

來自蘋果訂單含金量高的玉晶光今年前二月營收22.75億元，年增5.91%。玉晶光表示，上半年是客戶傳統淡季，未來營運狀況仍視客戶需求而定。

玉晶光與大立光並列為iPhone鏡頭供應商，不過，玉晶光來自蘋果營收占比更高，相較於大立光2月營收月減21%，玉晶光2月業績月減幅度高達三成，顯見目前iPhone調節力道仍大。

AppleInsider網站報導，iPhone 14的產品周期遭遇許多「亂流」，包括初期的供應問題，且需求疲弱的狀況延續至2023年。

好消息是，售價較高的Pro機款仍帶動銷售，反映消費者希望升級。

除了總體經濟情勢和供應鏈問題外，iPhone在每年上半年的需求通常會減弱，儘管銷售量會在第1季受到中國農曆新年和第2季推出新顏色而獲得提振，但整體上半年趨勢仍處於下滑。

儘管如此，供應鏈報告顯示，iPhone 14 Pro和Pro Max的面板出貨量分別比iPhone 13 Pro和Pro Max高出22%和23%，反映消費者對高階機款的需求更高。

除此之外，這份數據還有另一個更值得注意的焦點是，iPhone 14 Plus的面板出貨比iPhone 13 mini高出59%，凸顯出消費者對大尺寸手機的需求高於小尺寸的iPhone 13 mini。