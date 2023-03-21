大摩看被動元件：景氣復甦慢卻穩定 偏好台韓優於日廠

摩根士丹利證券指出，積層陶瓷電容（MLCC）庫存將於第2季恢復至健康水準，加上許多消費科技端的用戶需求已較去年同期成長，因此整體來看，被動元件產業的景氣正在復甦，雖緩慢但卻穩定。從選股的角度來看，偏好台韓廠商優於日廠。

儘管近期多數電子產業仍處於去庫存的最後階段，需求復甦的大單尚未看見，但大摩發布報告指出，就供給面來看，廠商已進行供給調整，因此庫存正持續改善，有助於MLCC產業的周期復甦。

報告指出，客戶的庫存已正常化，分銷商的庫存急劇下降，大多數生產商可能在第2季達到更健康的水準。3月的需求穩定，但不如農曆新年後的預期樂觀。現貨價格平均月減3~5%，但比去年第2季的低點上漲5~12%。

報告指出，下半年前景的能見度仍然有限，但消費科技的許多領域（個人電腦、智慧手機、消費電子產品）比去年成長，分銷商開始看到智慧機和家用電器持續改善。

大摩發現，雖然整體成長數據看起來仍然平淡無奇，但最近數據顯示已從去年第4季的谷底翻揚而上。庫存調整已過高峰，加上價格穩定，都是周期好轉的進一步跡象。

在投資建議方面，大摩建議繼續投資MLCC，並看好三星電機及國巨（2327）受惠於資訊科技部位及中國大陸消費順風，而不是汽車/工業部位及日本。大摩的策略團隊預估，隨著終端利率下降及流動性支援降低美元價位，日本的表現將遜於其他亞洲市場。