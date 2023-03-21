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從這5家銀行買到瑞信AT1債 國內投資人16億恐成壁紙

台積電北科大徵才登場！這些科系全都要、月薪4.5萬元起跳

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

進入畢業生尋職季節，台北大學、台北科技大學校園徵才本周三（22日）、周四（23日）接續登場，台積電（2330）徵才從電機電子、物理等理工科系，到人資、勞工關係、心理學等科系全都要，可謂全方面網羅人才，起薪4.5萬以上；鴻海（2317）則鎖定數位健康、AI、電動車等特定領域儲備幹部，起薪4萬元。

勞動力發展署補助大專院校舉辦校園徵才，台北大學校園徵才明（22）日登場，邀請鴻海、統一（1216）企業集團、玉山銀行（5847）等共計71家廠商，釋出6,000多個職缺。緊接著，台北科技大學場次周四接棒，邀請台積電、宏碁（2353）電腦、長春集團、台泥（1101）企業等100家以上企業設攤徵才，釋出8,000個職缺。兩場校園徵才預計釋出1.4萬職缺。

勞動力發展署北分署官員指出，台北大學強在法商，資誠聯合、KPMG安侯建業、安永、正大、勤業眾信等五大會計事務所都在徵才之列，徵才職類為審計員，起薪3萬元至4.2萬元，各家開出薪資不同。

至於鴻海在台北大學列出招商領域包括：通訊、機械、數位健康、人工智慧、半導體、及電動車，徵求儲備幹部，不限名額，起薪4萬元以上。統一集團開出職缺為系統工程師及資安工程師，起薪4萬元以上。

在北科大場次，台積電徵才受矚目，官員指出，從電機電子、光電、物理、材料、化工、機械、資工、工業工程、到財會、管理、人資、勞工關係、心理等科系全都要，起薪都在4萬元以上。

宏碁電腦開出職缺為資料分析師、財務專員，起薪4萬元以上；台泥則要找儲備幹部，起薪在3萬至5萬元都有。

勞動力發展署北分署表示，今年4至5月還有國立東華大學、銘傳大學、輔仁大學、國立金門大學、中國文化大學等場次校園徵才，協助即將畢業的學子以及求職民眾依所學專長，抓緊疫情後各行業復甦積極求才的好時機找到合適的工作。

徵才 台北大學

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