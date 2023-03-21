英飛凌深化台達電在工業及電動車領域合作

車用半導體領導廠商英飛凌今日宣布與全球電源暨能源管理領導廠商台達電，宣布將其長期合作範圍由工業拓展至汽車應用。雙方今日簽署長期合作備忘錄，旨在持續深化雙方的合作與創新，為飛速成長的電動車市場提供更高功率密度與能源效率的解決方案。這項協議涵蓋高低壓分立式功率元件、模組以及微控制器等廣泛的產品，主要聚焦於電動車動力系統包括：牽引逆變器、直流轉換器以及車載充電器等應用。

雙方也將針對電動車應用設立聯合創新實驗室，由兩家公司共同管理。台達電子—英飛凌車用創新中心將座落桃園平鎮，預計將於今年下半年成立。

英飛凌汽車電子事業部總裁 Peter Schiefer 表示，英飛凌與台達擁有共同的目標，致力於開發高能效的節能解決方案，推動全球低碳化的進程。很高興能將英飛凌全面的車用產品組合和應用知識與台達在整合與系統最適化的專業相結合，進一步提升將電動車的能源效率。確保能源效率是當代汽車應用面臨的重要課題，我們將攜手為打造更好的能源效率而努力，共創電動車的未來。

台達電動車方案事業群總經理唐修平表示，英飛凌是台達電子值得信賴的合作夥伴，在過去的25年間，雙方在工業領域的合作已經有了相當成功的經驗，現在更將彼此的合作關係拓展至電動車領域。

唐修平說，台達電觀察到電動車產業對於創新、潔能(clean)以及高能效解決方案的需求大幅成長。很高興能與英飛凌一同透過各項產品及解決方案協助全球落實低碳交通轉型，將電動車的發展帶至嶄新的高度。