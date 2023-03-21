台德簽科技合作協議STA 聚焦半導體、AI、氫能、電池、人才合作

德國聯邦教育研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）今（21）日訪台，並與國科會主委吳政忠共同見證，台德簽署科學及技術合作協議（STA），雙方將在AI、半導體、氫能、電池、人才培育等領域展開合作。

2022年11月吳政忠率團訪問德法，吳政忠當場邀請史塔克－瓦特辛格訪台，4個月後終於成行，這也是自1997年時任德國經濟部長芮克斯洛特（Gunter Rexrodt）訪台後，26年來再次有德國部長訪台。吳政忠表示，這意味台灣在歐洲，尤其是在德國，態勢已然不同。

史塔克－瓦特辛格今日與吳政忠短暫進行閉門會談後，兩人共同見證由台灣駐德國代表處大使謝志偉與德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster），簽署「台德科學及技術合作協議」（STA）。

吳政忠表示，台德雙方透過這項新協議，將有助未來在科技領域更進一步的合作與交流，預計將聚焦推動半導體、氫能、電池及人工智慧領域等多項合作。

吳政忠受訪表示，台灣在晶片製造、封裝相當厲害，在全世界市占超過五成，現在也積極布局IC設計，其他產業需要用到半導體晶片，比如生醫、汽車工業、氫能，這些正是德國領先強項，未來合作也可能涉及太空。

吳政忠表示，教育方面，很多德國年輕人想要學華語，因此「到台灣學中文」，也是這次德方著重的重點。

外界關切台積電到德國設廠，吳政忠表示，他去年11月與德方經濟部高層說，台灣是民主自由國家，政府不會干預私人公司的投資，只要德國把人才生態系與環境準備好，他相信台積電會有機會去德國。

史塔克－瓦特辛格致詞時表示，全球議題需與理念相近的國際夥伴共同合作面對，台德彼此互補的科技優勢亦具有許多合作空間，期許新簽署的STA能為台德在在經濟創新、高科技研究上創造更多附加價值。