智慧城市將開展 台灣大打造以人為本的智慧生活

2023智慧城市展將於28日登場，台北市電腦公會今(21)日舉辦開展記者會，以「數位轉型再創智慧城市新高峰」為題，持續推動產業及城市的數位轉型，台灣大哥大表示，今年以「智慧方城市」為核心，參加智慧城市展，展出智慧家庭、運動、環安、安控、環保、共享、零售等7大領域5G垂直應用，從個人、家庭到城市， 打造以人為本的智慧生活樣貌。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大作為創新的科技電信公司，結合電信本業的天賦，整合5G AIoT技術，賦能5G多元應用，加速Telco+Tech 科技事業成長。本次智慧城市展，台灣大以「智慧方城市」為核心，全面擴大應用範疇，橫跨個人健康、家庭娛樂到智慧城市，同時呼應全球淨零趨勢，科技導入共享、循環經濟概念，提供全方位5G解決方案，協助企業數位轉型，打造以人為本的智慧生活樣貌，一起Open Possible，實現城市創新與永續發展。

台灣大哥大企業用戶事業群新創服務發展處副總王寶慶受邀出席智慧城市展展前記者會，王寶慶指出，今年智慧城巿展台灣大攜手生態圈夥伴打造的智慧城市解決方案，為本屆展會一大亮點，包含結合AR眼鏡、揮揮手就完成結帳流程的虛擬元宇宙商店「智慧零售」；為城市安全而生、讓救災不延遲的5G移動式緊急應變系統「智慧環安」；為隨時須注意安全的工廠與校園環境打造，偵測危險動作就會即時通知，以5G技術搭配監視攝影機與AI偵測系統的「智慧安控」；還有以共享為核心服務的智慧停車解決方案「智慧共享」、以及將循環經濟科技化，實踐城市減碳新生活的「智慧環保」體驗區。

針對個人娛樂與健康，台灣大指出，打造台灣大智慧家庭情境體驗區，只要一聲「Ok Google + 語音指令」，就能聲控智慧家電，更可透過預先設定情境模式，一次開啟多項智慧設備，「Ok Google，我出門了！」一口氣關閉家中智慧燈泡、智慧窗簾與智慧立扇，並同時開啟居家安防模式，一站式智慧家庭。另外，智慧運動體驗區亦展出台灣大哥大運動紀錄雲平台MySports App，可記錄超過20種室內、室外運動類型，完整記錄運動數據以及個人運動足跡。