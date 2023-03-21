快訊

救回被俄國「綁架」的孩子：烏克蘭父親的千里尋兒記

智慧城市將開展 台灣大打造以人為本的智慧生活

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣大總經理林之晨表示，本次智慧城市展，台灣大以「智慧方城市」為核心，全面擴大應用範疇，橫跨個人健康、家庭娛樂到智慧城市，同時呼應全球淨零趨勢，科技導入共享、循環經濟概念，提供全方位5G解決方案，協助企業數位轉型。聯合報系資料照／記者陳正興　攝影
台灣大總經理林之晨表示，本次智慧城市展，台灣大以「智慧方城市」為核心，全面擴大應用範疇，橫跨個人健康、家庭娛樂到智慧城市，同時呼應全球淨零趨勢，科技導入共享、循環經濟概念，提供全方位5G解決方案，協助企業數位轉型。聯合報系資料照／記者陳正興　攝影

2023智慧城市展將於28日登場，台北市電腦公會今(21)日舉辦開展記者會，以「數位轉型再創智慧城市新高峰」為題，持續推動產業及城市的數位轉型，台灣大哥大表示，今年以「智慧方城市」為核心，參加智慧城市展，展出智慧家庭、運動、環安、安控、環保、共享、零售等7大領域5G垂直應用，從個人、家庭到城市， 打造以人為本的智慧生活樣貌。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大作為創新的科技電信公司，結合電信本業的天賦，整合5G AIoT技術，賦能5G多元應用，加速Telco+Tech 科技事業成長。本次智慧城市展，台灣大以「智慧方城市」為核心，全面擴大應用範疇，橫跨個人健康、家庭娛樂到智慧城市，同時呼應全球淨零趨勢，科技導入共享、循環經濟概念，提供全方位5G解決方案，協助企業數位轉型，打造以人為本的智慧生活樣貌，一起Open Possible，實現城市創新與永續發展。

台灣大哥大企業用戶事業群新創服務發展處副總王寶慶受邀出席智慧城市展展前記者會，王寶慶指出，今年智慧城巿展台灣大攜手生態圈夥伴打造的智慧城市解決方案，為本屆展會一大亮點，包含結合AR眼鏡、揮揮手就完成結帳流程的虛擬元宇宙商店「智慧零售」；為城市安全而生、讓救災不延遲的5G移動式緊急應變系統「智慧環安」；為隨時須注意安全的工廠與校園環境打造，偵測危險動作就會即時通知，以5G技術搭配監視攝影機與AI偵測系統的「智慧安控」；還有以共享為核心服務的智慧停車解決方案「智慧共享」、以及將循環經濟科技化，實踐城市減碳新生活的「智慧環保」體驗區。

針對個人娛樂與健康，台灣大指出，打造台灣大智慧家庭情境體驗區，只要一聲「Ok Google + 語音指令」，就能聲控智慧家電，更可透過預先設定情境模式，一次開啟多項智慧設備，「Ok Google，我出門了！」一口氣關閉家中智慧燈泡、智慧窗簾與智慧立扇，並同時開啟居家安防模式，一站式智慧家庭。另外，智慧運動體驗區亦展出台灣大哥大運動紀錄雲平台MySports App，可記錄超過20種室內、室外運動類型，完整記錄運動數據以及個人運動足跡。

台灣大哥大 智慧城市 5G 林之晨

延伸閱讀

中保科 AI巡邏機器人上秀

iPhone 14 、14 Plus 黃色新款登場 台灣大3月14日開賣

觀察站／台台併成局 用戶不怕變孤兒

併購台灣之星傳砍價85億 台灣大：重新協商中

相關新聞

從賓士到iPhone都需要「磨」 台灣最老磨床廠建德翻身做到全球第一

營收不到十億的磨床廠建德，是全球最大平面磨床生產商，從賓士到iPhone，都需要靠建德的機台把產品磨到細緻，這家老牌家族企業卻一度深陷呆帳、呆貨危機。

聯電新加坡擴建新廠 亞翔今年累計接單186億元

亞翔旗下亞翔系統集成科技（蘇州）新加坡分公司，再獲聯電新加坡廠Fab 12i擴建新廠P3廠的廠務設備訂單，今年來累計接單...

台德簽科技合作協議STA 聚焦半導體、AI、氫能、電池、人才合作

德國聯邦教育研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）今（21）日訪台，並與國科會主委吳...

鴻海旗下鴻騰E-Bike數位儀表板 現身台北自行車展

鴻海（2317）旗下鴻騰精密科技憑藉著優異的設計能力，去年以FIT E-bike奪下「德國紅點設計大獎」！而今年台北自行...

鴻海富智捷與西門子合作 開發新一代先進駕駛輔助系統

鴻海（2317）旗下MobileDrive（富智捷）今（21）日宣布與德國電子製造業大廠 Siemens（西門子）合作開...

睽違26年德教研部長訪台 吳政忠：科技合作雙贏互補

睽違26年，德國教研部長史塔克－瓦特辛格今天訪台，上午拜會國科會主委吳政忠，見證雙方涉及AI、半導體內容的科學及技術合作...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦