宏碁攜手「小虎隊」前進智慧城市展 秀低碳解決方案

宏碁（2353）集團打造多元事業策略持續展現強勁動能，攜手旗下子公司「小虎隊」宏碁智通、安圖斯科技、智頻科技、建碁（3046）渴望園區等子公司，將於2023年3月28日至3月31日參與「2023智慧城市展」，並以「低碳綠文明 與您共創智慧生活」為題於台北展區共同展出，搭建智慧城市生態圈，推出低碳淨零、智慧城市相關解決方案，更持續整合跨域跨產業之創新應用，助力城市轉型升級。

宏碁董事長陳俊聖指出：「宏碁集團響應永續目標，隨著生活型態的轉變，在現有的業務及新事業中進行創新，持續將觸角延伸到全新領域，並透過旗下子公司推動多元化智慧城市解決方案，堅守對永續發展的承諾。」

宏碁智通致力將「多元支付應用」整合技術擴展至民眾各種生活場域。宏碁智通作為智慧路邊停車領導品牌，以優良產品品質與高效能服務，橫掃全台9成市佔率；為適應複雜的路側環境，推出更多元的前端設備，包含：中位/高位攝影、簡易版停車柱，均搭配非現金繳費機使用，且具備完整的前後台管理系統，可依照業主需求自由選配組合。

此外，因應電動車興起與ESG永續發展趨勢，宏碁智通領先業界，協助充電樁業者快速導入多元支付，獨家推出針對停車場環境之「免綁會員、多元繳費」便利充電服務。

氣候變遷議題日益嚴重，綠色能源與產業已受到全球重視，智頻科技結合綠色概念投入各項智慧儲能解決方案開發，分別推出各系列智慧儲能系統，可適用於家庭、商業和工業等不同場域應用。今年智慧城市特別展出兩大類別產品，工業儲能系統及家用儲能系統，工業儲能系統包括100度電的儲能機櫃與電池模組，適用大型工廠、商業用戶使用；另一類家用儲能系統則為1度電之可攜帶式儲能設備、10度電與15度電家用儲能設備，滿足家庭、露營及旅遊需求。智頻科技所開發之儲能系統各項產品，皆採用磷酸鋰鐵電池，具有較高的安全性、良好的耐高溫性、較高的能量密度、較長的壽命等優點且全機台灣製造（MIT） ，是綠能、儲能選擇的最佳方案。

安圖斯科技致力提供AI人工智慧、雲端運算及高效運算解決方案，此次將展出橫跨各領域的智慧城市解決方案，例如攜手積聚科技共同開發的SmartCCTV影像監控加速暨自動化解決方案，提供高達2倍以上儲存能力的整合式影像監控加速與智慧分析平台；另外，aiWorks人工智慧運算平台，現已協助許多高教用戶更有效地分配運算資源、快速部署AI開發並加速研究進程；而與迎棧科技合作的電腦視覺模型協作開發及應用落地解決方案，更可協助製造業快速打造智慧化工廠。安圖斯將持續針對多元化的產業與應用場域，全面勾勒智慧城市的新面貌。

建碁以IPC產品深耕基礎建設、工廠自動化、政府單位、教育及零售等全球工/商用數位看板市場。今年擴大產品線的深度及廣度，開發基建設施適用之寬溫、寬壓、多種輸入出介面的各式工業用主機板及IK08耐撞擊之工業觸控一體機等產品，與AI運算及5G資料傳輸的需求接軌，廣泛適用於需要穩壓，電力控制等自動控制介面系統、邊緣運算控制器及智慧交通等用途，例如: 智慧AI車牌辨識、智慧停車場閘門控制、電動車充電樁等智慧綠能城市的必要建設。建碁結合集團資源發展產品及服務等附加價值，強化集團供應鏈綜效落實全球經驗分享，以創造企業成長的獲利空間。

渴望園區是宏碁旗下主打休閒娛樂的多功能智慧園區，其中以環保綠飯店著稱的渴望會館，更以社會責任出發，在環境管理、節能措施、節水措施及綠色採購等行動，成為全國首家民營的金及環保旅館，且連續三年榮獲國家企業環保獎。此次，渴望會館參與「環保署」淨零綠生活智慧城市展，展出渴望會館在ESG行動計劃，包含於園區內執行造林計畫及太陽能發電推廣等，共同響應集團永續策略，打造綠色環保旅館。