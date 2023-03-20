高通採用台積電4奈米製程 全新行動平台上陣

高通今 (20) 日宣布推出採用台積電4奈米製程的全新 Snapdragon 7+ Gen2 行動平台，瞄準中高階機種，終端裝置預計本月問世。

高通除了Snapdragon 7 Gen 2晶片採用台積電4奈米製程外， 也和Snapdragon8 Gen 2，同樣採用台積電4奈米製程，因而成為台積電首季5奈米系列家族產能利用率仍居高檔強力憑藉。

高通表示，全新 Snapdragon 7+ Gen 2 行動平台，為 Snapdragon 7 系列帶來全新體驗，包括 CPU 與 GPU 效能，支援順暢、持久的遊戲體驗，動態低光源攝影和 4K HDR 錄影，AI 增強體驗，以及高速 5G 與 Wi-Fi 連接能力。

高通指出，Snapdragon 7+ Gen 2 的 Kryo CPU 擁有高達 2.91GHz 的峰值速度，效能提升逾 50%，Adreno GPU 也效能提升 2 倍，整體系統功耗效率提升高達 13%，支援更持久的日常使用時間。裝置上 AI 已整合至整個平台。

此外，高通新晶片搭載 Snapdragon X62 5G 數據機射頻系統，也是該平台首款支援 4G/5G 雙卡雙通的晶片，讓消費者旅行時可使用兩張 SIM 卡，將工作與個人通訊分開。