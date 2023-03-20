快訊

士林、北投晚間近3萬戶停電 台電揭原因...民怨：要漲價又停電？

周三熱飆35度！北台灣「這天」起又驟降10度 南部山區可能下雨

王世堅登記初選違「誠信條款」？ 何志偉：誠信是做人基本標準

高通採用台積電4奈米製程 全新行動平台上陣

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
高通今日發布Snapdragon 7+ Gen2行動平台。圖/高通提供
高通今日發布Snapdragon 7+ Gen2行動平台。圖/高通提供

高通今 (20) 日宣布推出採用台積電4奈米製程的全新 Snapdragon 7+ Gen2 行動平台，瞄準中高階機種，終端裝置預計本月問世。

高通除了Snapdragon 7 Gen 2晶片採用台積電4奈米製程外， 也和Snapdragon8 Gen 2，同樣採用台積電4奈米製程，因而成為台積電首季5奈米系列家族產能利用率仍居高檔強力憑藉。

高通表示，全新 Snapdragon 7+ Gen 2 行動平台，為 Snapdragon 7 系列帶來全新體驗，包括 CPU 與 GPU 效能，支援順暢、持久的遊戲體驗，動態低光源攝影和 4K HDR 錄影，AI 增強體驗，以及高速 5G 與 Wi-Fi 連接能力。

高通指出，Snapdragon 7+ Gen 2 的 Kryo CPU 擁有高達 2.91GHz 的峰值速度，效能提升逾 50%，Adreno GPU 也效能提升 2 倍，整體系統功耗效率提升高達 13%，支援更持久的日常使用時間。裝置上 AI 已整合至整個平台。

此外，高通新晶片搭載 Snapdragon X62 5G 數據機射頻系統，也是該平台首款支援 4G/5G 雙卡雙通的晶片，讓消費者旅行時可使用兩張 SIM 卡，將工作與個人通訊分開。

台積電 高通 晶片

延伸閱讀

投資台積電就好別買半導體ETF？ 專家曝「節省時間」：績效不一定會贏

台積電張忠謀自由貿易瀕死說法 童子賢這樣解讀

曾揚言買下台積電！紫光前董座趙偉國遭起訴 陸官方痛批：利欲熏心

日本晶片行業的一顆「隱形寶石」 大量供貨台積電

相關新聞

台灣光罩CEO：依賴政府補貼是半導體行業最糟糕的策略 未來注定失敗

集微網消息，台灣光罩股份有限公司CEO吳國精表示，「依賴政府補貼是半導體行業最糟糕的策略，未來注定會失敗」...

新竹以南水情吃緊 晶圓雙雄回應了

新竹以南水情吃緊，半導體廠被認為是用水大戶，對此，晶圓代工大廠台積電（2330）強調，藉由全面的營運持續管理政策及企業風...

水情吃緊 台積電南科廠啟動自主及再生水節水措施

台積電今日針對南科水情吃緊做出回應，發言體系表示，公司就不同的限水階段備有因應計畫，同時攜手政府、私人單位就節水與開發水...

記憶體產業最壞情況將過？南亞科、華邦電這樣說

各界關注記憶體產業是否最壞情況即將過去，南亞科（2408）總經理李培瑛、華邦電（2344）總經理陳沛銘今（20）日分別提...

網通產業的這個技術未來不能沒有它 三大台廠受惠

隨資料中心對網路頻寬需求不斷快速增加，加上ChatGPT引動的AI熱潮全球為之瘋狂，除了將促使系統與晶片架構技術持續演進外，如何降低訊號衰減、增快訊號傳遞，已成為產業界迫切需要解決的問題。

友達彭双浪：面板剛性需求回來了！下半年將恢復景氣循環

友達董事長暨集團策略長彭双浪今（20）日證實，面板產業的「剛性需求」回來了！他透露，不僅是「見客戶的頻率高很多」、客戶的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦